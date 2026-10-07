¿Quién fue Maricarmen Abascal? La mujer de 87 años cuyo desalojo movilizó a España

Maricarmen vivió durante 71 años en una vivienda de Madrid y enfrentó durante años un proceso judicial por el inmueble

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, fue una mujer de 87 años que pasó gran parte de su vida en el mismo departamento de Madrid. Durante 71 años vivió en una vivienda ubicada en el distrito de Retiro, donde también fallecieron sus padres, antes de que un proceso judicial terminará con su desalojo el pasado 23 de septiembre.

Maricarmen era una jubilada con movilidad reducida que se encontraba en el centro de una disputa por el alquiler de la vivienda.

Su historia comenzó a adquirir mayor relevancia pública después de que organizaciones de inquilinos denunciaran que una mujer de su edad estaba en riesgo de perder el hogar en el que había vivido durante más de siete décadas.

🇪🇸 Fallece Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas de la izquierda en España. pic.twitter.com/0mA9arTdNy — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 7, 2026

¿Por qué desalojaron a Maricarmen?

El departamento fue adquirido por la sociedad inmobiliaria Urbagestión y, posteriormente, surgió una disputa sobre la vigencia del contrato de renta antigua que permitía a Maricarmen permanecer en el inmueble.

De acuerdo con información publicada por medios españoles, la mujer continuó pagando el alquiler y los servicios de la vivienda. Sin embargo, la propiedad consideró que el contrato había quedado extinguido después de las sucesivas subrogaciones del arrendamiento y comenzó un proceso para recuperar el inmueble.

El conflicto se prolongó durante años y Maricarmen enfrentó varios intentos de desalojo. El Tribunal Supremo inadmitió en 2023 un recurso de casación y confirmó la extinción del contrato, de acuerdo con la versión difundida posteriormente por Urbagestión.

Finalmente, el 23 de septiembre de 2026 se ejecutó el desalojo. Maricarmen salió de la vivienda en una camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, mientras cientos de personas se concentraban en las inmediaciones para protestar por el procedimiento.

El caso provocó movilizaciones en distintas ciudades españolas. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas utilizaron su historia para reclamar mayores medidas de protección para los arrendatarios y cuestionar los desalojos de personas en situación vulnerable.

La presión social convirtió a Maricarmen en uno de los rostros de las protestas por el acceso a la vivienda. Incluso se instaló una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras el tema llegó al debate político nacional.

Maricarmen permaneció hospitalizada desde el día de su desalojo y murió este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón, a los 87 años, según confirmó el Sindicato de Inquilinas.

Hasta ahora no se ha informado públicamente una causa médica específica de su fallecimiento.

Su muerte ocurrió días después de que se alcanzara un acuerdo que, en teoría, habría permitido su regreso a la vivienda. Sin embargo, Maricarmen murió antes de poder volver al departamento donde había vivido durante más de siete décadas.

🚨 Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desalojada de su vivienda en Madrid, España.



Su caso cobró relevancia en medio de las protestas y el debate sobre el acceso a la vivienda en la capital española.



La mujer se había convertido en uno de los rostros de las… pic.twitter.com/THf7hY1pNZ — Azucena Uresti (@azucenau) October 7, 2026

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MSL