EU acusa a Maduro y Flores de tortura

La Justicia de Estados Unidos presentó ayer nuevos cargos contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas contra opositores, militares y ciudadanos estadounidenses. Además, extendió a la exsenadora la acusación de narcoterrorismo que hasta ahora sólo enfrentaba su esposo.

La Fiscalía de Nueva York sostiene que ambos utilizaron un sistema de represión para mantenerse en el poder, mediante descargas eléctricas, asfixia, golpizas y amenazas contra familiares de los detenidos. Entre los casos figura el de un estadounidense arrestado en 2022, quien sufrió descargas eléctricas, privación de alimentos e inyecciones que provocaron convulsiones.

El fiscal James McDonald, aseguró que estas prácticas causaron un daño generacional a Venezuela. Por su parte, la defensa de Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y cuestionó la legalidad de su captura.

En otra resolución, el juez Alvin Hellerstein negó a Cilia Flores la libertad bajo fianza y el arresto domiciliario, al considerar que existe un alto riesgo de fuga, pese a los problemas cardiacos alegados por sus abogados.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, permanecen detenidos en NY, donde enfrentan cargos detráfico de cocaína y armas.