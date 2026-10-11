Zelenski acusa que Rusia no ha respetado ‘tregua energética’ anunciada por Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó que Rusia no ha cumplido con el “alto el fuego energético” que anunció este domingo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pues, lamentó, “los cielos ucranianos han estado infestados de ‘shaheds’ rusos todo el día de hoy”.

A través de un extenso mensaje en video, Zelenski se refirió al acuerdo que anunció Trump la mañana de este domingo por el cual los beligerantes se comprometían a dejar de lanzar ataques recíprocos contra su infraestructura energética.

🇷🇺🇺🇦 Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo de alto al fuego energético con efecto inmediato. El mandatario estadounidense pidió a ambos países no romper el pacto, un día después de solicitar a Volodímir Zelenski que dejara de atacar refinerías rusas.… pic.twitter.com/IA61AxIcG9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 11, 2026

Aunque más temprano Zelenski dijo que el acuerdo era una “novedad” para él, en su mensaje enfatizó que comprometía a Ucrania a cumplir con el acuerdo siempre y cuando Rusia actuara en el mismo sentido.

No obstante, acusó el presidente ucraniano, Rusia no ha cumplido, y ha mantenido ataques con drones durante todo el día de hoy, pese al acuerdo anunciado por Trump.

“Desafortunadamente, los cielos ucranianos han estado infestados de ‘shaheds’ [drones] rusos todo el día de hoy. También ha habido ataques con bombas planeadoras y ataques a nuestra infraestructura energética. Una central eléctrica en Járkov fue atacada esta noche”, acusó Zelenski.

I am grateful to all our emergency services, who are always there for our people and work to address the aftermath of brutal Russian strikes. Only this morning, search and rescue operations were completed in Zaporizhzhia, where Russia killed 23 people, including four children.… pic.twitter.com/RwqK1tEr2e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

La pregunta es si Rusia realmente quiere la paz, cuestiona Zelenski

Por lo anterior, el presidente ucraniano cuestionó si su rival, Vladimir Putin, presidente de Rusia, realmente quiere terminar la guerra tanto como, dijo, lo quiere su país.

“Ucrania ha propuesto muchos pasos para la desescalada. Putin tuvo una sola respuesta para todos ellos: ‘nyet’ [‘no’, en ruso]. Esperamos que finalmente diga algo a América, Ucrania y al mundo entero que conduzca a una paz real y digna. Ucrania quiere la paz. La pregunta es si Rusia la quiere”, señaló Zelenski.

En el mismo sentido, el presidente de Ucrania reiteró que está dispuesto a no atacar la infraestructura energética rusa, esperando que Moscú actúe en el mismo sentido.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality.



Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today.… pic.twitter.com/zKsoDhWH5H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

“Ucrania respalda todos los formatos reales y fiables de alto el fuego. Para poner fin a la guerra, Ucrania está dispuesta a no atacar la infraestructura energética rusa. Esperamos una disposición equivalente por parte de Rusia y que se cumpla el acuerdo del presidente estadounidense sobre este asunto”, expresó.

La mañana de este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, a quienes les pidió “no romperlo”, si bien no dio más detalles del acuerdo.

El mismo ocurrió después de que Trump pidió a Zelenski dejar de atacar infraestructura energética rusa, lo cual, a su vez, ocurrió después de que el estadounidense anunciara un acuerdo con Rusia para que éste libere millones de barriles de diésel a los mercados internacionales.

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