Tiroteo en primaria de Oregón, EU, deja tres menores y una profesora muertos

Un tiroteo registrado este jueves en una escuela primaria de Bend, Oregón, dejó tres menores y una profesora muertos, además de varias personas heridas. El presunto atacante, un joven, también murió durante el operativo desplegado dentro del plantel.

Los hechos ocurrieron en la Silver Rail Elementary School, donde las autoridades recibieron llamadas de emergencia alrededor del mediodía por reportes de disparos en las inmediaciones del centro educativo.

De acuerdo con la Policía de Bend, el joven habría ingresado a la escuela después de disparar contra un vehículo y posteriormente realizó varios disparos dentro del plantel. Los agentes arribaron pocos minutos después de recibir las primeras llamadas y desplegaron un operativo para localizarlo y poner a salvo a estudiantes y trabajadores.

Al menos cuatro personas perdieron la vida, entre ellos tres menores de edad por un tiroteo ocurrido en una escuela primaria en la ciudad de Bend, Oregón, #EEUU, el sospechoso fue abatido, informan medios locales pic.twitter.com/4RTHCNa0Ta — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 15, 2026

¿Cómo murió el atacante?

Las autoridades informaron que el joven murió dentro de la escuela después de ser confrontado por una persona que se encontraba en las inmediaciones.

Según el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, un ciudadano vio al atacante ingresar al plantel, lo siguió al interior y le disparó. El joven murió en el lugar, mientras los agentes continuaron con la revisión del edificio.

La Policía indicó que el operativo para revisar la escuela se prolongó durante varias horas, debido a que los elementos tuvieron que inspeccionar las instalaciones aula por aula para descartar que hubiera más personas en peligro.

¿Qué pasó con los estudiantes?

Después del ataque, los estudiantes fueron evacuados del plantel y trasladados en autobuses hacia un punto de reunión, donde las autoridades establecieron un espacio para que pudieran encontrarse con sus familiares.

El distrito escolar Bend-La Pine suspendió las clases y las actividades escolares previstas para este viernes como medida preventiva y ante el impacto que dejó el ataque en la comunidad.

Además de las cuatro víctimas mortales, las autoridades reportaron personas heridas que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Hasta el momento, la Policía no ha informado cuál habría sido el motivo del ataque ni ha confirmado si el joven tenía algún vínculo con la escuela o con las víctimas.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recabando información para determinar cómo obtuvo el arma utilizada y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al joven a ingresar al plantel.

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MSL