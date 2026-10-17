Reportan muertos y heridos tras ‘incidente’ en base militar de Alberta, Canadá

El ministro de Defensa Nacional de Canadá, David McGuinty, informó que se registraron personas fallecidas y heridas tras un “incidente” registrado este sábado en una base militar en Alberta, que derivó en un incendio.

“Me entristece compartir que ha habido muertes y heridos como resultado de un incidente en la base”, declaró McGuinty a la prensa, sin precisar qué ocurrió ni ofrecer más detalles sobre las víctimas en la Base de las Fuerzas Canadienses (CFB) Wainwright.

“No recuerdo un incidente así en los últimos tiempos”, apuntó el ministro de Defensa, quien describió la situación como “muy muy activa y delicada”.

‘Indicente’ provocó incendio que se extendió más allá de la base militar

De acuerdo con una portavoz de la Real Policía Montada de Canadá, citada por The Globe and Mail, el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando se reportó un incendio al interior dentro de la base.

Sin embargo, el fuego se extendió más allá de las instalaciones militares por los fuertes vientos, informó el Distrito Municipal de Wainwright, qué instó a la ciudadanía a evitar el perímetro y mantener los caminos despejados para permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Minutos antes de las 23:00 horas, las autoridades locales informaron que el incendio había sido controlado, aunque mantienen el monitoreo del área afectada para “abordar cualquier condición cambiante”.

“Agradecemos sinceramente a todos los equipos de bomberos, socorristas, personal municipal, agencias asociadas y jurisdicciones de apoyo por sus esfuerzos coordinados para proteger a los residentes, las propiedades y la infraestructura crítica”, agregó el Distrito Municipal de Wainwright en su cuenta de Facebook.

‘Es una situación muy activa y delicada’

Previamente, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su solidaridad con “todos los valientes hombres y mujeres afectados”, mientras que la premier de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio como “significativo y trágico”, y señaló que afectó “a muchos de nuestro valiente personal militar”.

En tanto, McGuinty afirmó que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y que esperan proporcionar más información “a medida que haya más detalles disponibles”.

“Esta es una situación muy activa y delicada”, reiteró. “Nuestros pensamientos están con las familias y con todos aquellos que están ayudando a superar esta situación tan difícil”, expresó.

El incendio interrumpió la votación anticipada previa al referéndum del lunes, en el que se decidirá si Alberta debe iniciar un proceso que podría conducir a su independencia de Canadá. El organismo electoral Elections Alberta informó que dos centros de votación en Lloydminster y Vermilion cerraron antes de tiempo y que las papeletas y las urnas quedaron bajo resguardo.

Con información de Associated Press t The Globe and Mail.

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