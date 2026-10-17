‘México sí pagó’: Trump asegura que aranceles cubrieron ‘muchas veces’ el costo del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo construido durante sus dos mandatos, al sostener que los aranceles impuestos por Washington permitieron cubrir el gasto de la infraestructura.

“México sí pagó por ese muro, para que quede claro”, afirmó Trump durante un mitin de campaña realizado en Highland Heights, Kentucky, donde defendió nuevamente su política comercial y migratoria.

El mandatario estadounidense sostuvo que los gravámenes aplicados a productos mexicanos representaron una fuente de ingresos suficiente para superar el costo de la barrera fronteriza.

TE RECOMENDAMOS: En EU Vehículo irrumpe en partido de futbol y deja 2 personas muertas en Kansas

“Les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, declaró ante sus simpatizantes.

🇺🇸🇲🇽 “México sí pagó por ese muro, para que quede claro”.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo construido durante sus dos mandatos, gracias a los aranceles impuestos por Washington.



“Les impuse… — Azucena Uresti (@azucenau) October 17, 2026

¿Qué dijo Trump sobre el pago del muro?

Trump vinculó directamente su política arancelaria con la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con su argumento, los recursos obtenidos mediante los aranceles permitieron que México terminara asumiendo el costo de la infraestructura, aunque no se trató de un pago directo del gobierno mexicano para financiar la obra.

La declaración retoma uno de los principales argumentos utilizados por Trump durante sus administraciones, cuando sostuvo que México terminaría pagando el muro de manera indirecta a través de acuerdos comerciales, aranceles y otros mecanismos económicos.

Durante su intervención, el presidente estadounidense también destacó los avances de la infraestructura fronteriza y aseguró que durante sus dos mandatos se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro.

Sin embargo, esa cifra requiere contexto, debido a que los registros oficiales de Estados Unidos sobre el muro fronterizo contabilizan tanto nuevas barreras como la sustitución, reconstrucción o reforzamiento de estructuras que ya existían en distintos puntos de la frontera.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL