Vehículo irrumpe en partido de futbol y deja 2 personas muertas en Kansas

Un vehículo atravesó un partido de futbol que se desarrollaba este sábado en el Stryker Soccer Complex, en Wichita, Kansas, Estados Unidos, informó la Policía local.

El capitán Aaron Moses, oficial ejecutivo del Departamento de Policía de Wichita, señaló que alrededor de las 15:25 horas las comunicaciones de emergencia del condado de Sedgwick comenzaron a recibir múltiples llamadas que reportaban que un vehículo había atravesado un partido de futbol.

Tras los reportes, policías, elementos del Departamento de Bomberos de Wichita y personal de los servicios médicos de emergencia del condado de Sedgwick acudieron al complejo deportivo para atender la situación.

BREAKING: Mass Casualty event occurring in Wichita, Ks.



Two juveniles in a truck ran through a soccer field during a game. 2 dead, one child and an adult. Driver is in custody. pic.twitter.com/OV9PnhT0iM — The Daily Discourse (@TheDDiscourse) October 17, 2026

¿Cuántos muertos dejó el incidente en Wichita?

El capitán Moses confirmó que dos personas murieron en el lugar, mientras que otras personas resultaron afectadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

La Policía informó que el vehículo involucrado permaneció en el sitio después del incidente y que su conductor fue detenido por las autoridades.

Moses agregó que no existe una amenaza adicional para la población relacionada con el conductor, aunque aclaró que la información proporcionada corresponde a los primeros datos de la investigación y podría cambiar conforme avance la indagatoria.

El funcionario señaló que al momento de ofrecer la conferencia habían transcurrido aproximadamente 30 minutos desde el incidente, por lo que las autoridades continuaban recabando información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, la Policía de Wichita no ha informado públicamente qué provocó que el vehículo atravesara el partido de futbol ni ha establecido si se trató de un hecho intencional.

La investigación permanece en curso mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del incidente y actualizar el número de personas afectadas.

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MSL