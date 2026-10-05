EU monitorea un presunto brote de peste neumónica en Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este lunes que Washington evalúa informes sobre un presunto brote de peste neumónica en Rusia, tras el fallecimiento de una técnica de laboratorio.

“Estamos observando y monitoreando de cerca; no creo que sea motivo de alarma, pero sí es motivo de atención y una razón para simplemente mantenerlo en la mira. Y eso es lo que estamos haciendo”, indicó.

La preocupación surge tras los informes difundidos por el Kremlin sobre el fallecimiento de una técnica de laboratorio en la región siberiana de Irkutsk, hecho que desencadenó medidas de cuarentena focalizada en la zona.

Ante la situación, agencias sanitarias y de seguridad estadounidenses monitorean activamente el riesgo potencial de fallo en el confinamiento.

EU pide a Rusia información rápida y transparente tras el supuesto caso de peste





El Departamento de Estado estadounidense ha instado este lunes a las autoridades de Rusia a compartir información “de forma rápida y transparente” sobre el caso de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, tras la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

“Tenemos constancia de las noticias sobre un caso mortal de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, en Rusia. Estamos siguiendo de cerca la situación junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el resto de nuestros socios interinstitucionales”, subrayó a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

Pese a todo, las autoridades estadounidenses han incidido en que no se han confirmado muchos detalles respecto al caso por lo que ha animado a Moscú a que “comparta información precisa de forma rápida y transparente”. “La peste es una enfermedad conocida y se puede tratar con antibióticos comunes, especialmente si el tratamiento se inicia a tiempo. Se dan casos de forma natural en muchas partes del mundo”, ha explicado.

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es «estable», después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

Moscú ha manifestado que ya hay medidas en marcha en respuesta al suceso, registrado el viernes en el Instituto Contra la Peste en Siberia y el Extremo Oriental. Debido a la profesión de la fallecida, se establecieron “medidas epidémicas exhaustivas” para hacer frente a la situación, incluidas “identificar el círculo más amplio posible de personas que hubieran estado en contacto con la paciente”, explicó el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor).

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FGR