Así fue el accidente en el que perdió la vida Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell

Lane Rogers murió el pasado 15 de diciembre. El modelo y creador de contenido de 31 años destacó en plataformas como OnlyFans; era conocido como Blake Mitchell.

Su abrupta muerte deja a sus colegas y seguidores con cientos de dudas, pues era muy joven y una figura conocida en redes sociales. Los primeros informes revelaron que Rogers falleció en un terrible accidente. En La Razón te contamos qué le sucedió.

Así fue el accidente en el que perdió la vida Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell

Lane Rogers, conocido en la industria del entretenimiento para adultos como Blake Mitchell, perdió la vida el pasado lunes 15 de diciembre de 2025 en un accidente de motocicleta que ocurrió en Oxnard, California, en Estados Unidos (EU).

La noticia conmocionó a sus seguidores y colegas, quienes rápidamente inundaron las redes sociales del modelo con mensajes de despedida.

El accidente de Lane Rogers en el que todo acabó

Las autoridades de Estados Unidos informaron que Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell, murió tras chocar su motocicleta contra un camión tipo box truck. Según el medio TMZ, el accidente ocurrió poco antes de las 4 de la tarde del 15 de diciembre.

Mientras tanto, la California Highway Patrol (Patrulla de Caminos de California en español) explicó que el choque se notificó a las 3:48 pm en un tramo agrícola de la Pacific Coast Highway (autopista de la costa del Pacífico). Se reveló que un camión conducido por un hombre de 32 años golpeó la motocicleta de Lane Rogers en el camellón de la carretera.

Según comparten, el chofer de esta unidad se mantuvo en todo momento dispuesto a cooperar con la policía de California.

El Servicio Médico Forense del Condado de Ventura confirmó a TMZ y People que la causa de la muerte del creador de contenido en OnlyFans fue un fuerte golpe en la cabeza, y que el fallecimiento se clasificó oficialmente como accidental.

Lane Rogers era un amante de las motocicletas ı Foto: IG lanevrogers

Por ahora, no se sabe qué provocó este terrible accidente. Las autoridades siguen investigando si hubo factores externos, como consumo de alcohol o drogas, que pudieron influir en el fatal desenlace de Lane Rogers, también conocido como Blake Mitchell en redes sociales.

Lane Rogers, o Blake Mitchell, solía compartir con sus seguidores en redes sociales fotografías de su motocicleta. El actor de 31 años era un amante de este vehículo de dos ruedas.

Hasta el momento, la familia del actor no ha emitido un comunicado en redes sociales sobre su muerte.