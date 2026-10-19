Incendio en Canadá mata a 4 militares

PERSONAL paramédico sube a un herido a una ambulancia tras un incendio, ayer.

CUATRO militares canadienses murieron y 39 personas fueron hospitalizadas, al menos 19 en estado crítico, por un incendio durante un entrenamiento en la base militar Wainwright, en Alberta, Canadá, informó ayer la primera ministra provincial, Danielle Smith.

Las llamas se extendieron el sábado hacia una zona rural, impulsadas por vientos de hasta 100 kilómetros por hora. El Ejército descartó indicios de terrorismo, pero la causa del siniestro se investiga. Más temprano, el primer ministro, Mark Carney, calificó el hecho como una de las peores tragedias militares del país en tiempos de paz. Entre los afectados hay reservistas y soldados del Regimiento de Infantería Ligera Princesa Patricia, procedentes de distintas bases. Las familias de los fallecidos fueron notificadas.

Los heridos fueron trasladados a cuatro hospitales. Algunos sufrieron quemaduras graves y podrían necesitar meses de tratamiento. Varios centros médicos activaron una alerta de emergencia ante la llegada de pacientes graves, mientras los hospitales de Edmonton enfrentaron una saturación y escasez de ambulancias.

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En tanto, el ministro de Defensa, David McGuinty, informó que la Policía Montada participa en las investigaciones. El incendio quedó contenido alrededor de las 23:00 horas del sábado.