Resultados de la Lotería del Tolima 4193 del 26 de octubre del 2026: número y serie ganadores

Resultados de la Lotería del Tolima 4193 del 26 de octubre del 2026.

La Lotería del Tolima jugó su sorteo 4193 el lunes 26 de octubre del 202 6. El número ganador del premio mayor fue el 0902 con la serie 082.

Lotería del Tolima 4193: número ganador 0902 · Serie 082

Número ganador: 0902

Serie: 082

Número de sorteo: 4193

Hora del sorteo: 22:30 horas

¿Cómo se juega la lotería de billete?

Las loterías tradicionales colombianas se juegan con billete físico o digital. Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor hay que acertar ambos. El billete se divide en fracciones, y quien tiene una fracción gana la parte proporcional del premio.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los secos se acude directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe, con el billete original y cédula. El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo.

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¿A qué hora juega Lotería del Tolima?

Lotería del Tolima se sortea los lunes a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

Además del Premio Mayor, el plan de premios de la Lotería del Tolima incluye diversos incentivos temáticos y secos. ı Foto: tomada de Facebook: Lotería del Tolima.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

La Lotería del Tolima es una de las empresas de juegos de azar tradicionales de Colombia. ı Foto: tomada de Facebook: Lotería del Tolima.

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