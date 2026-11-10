Así fue el sismo de magnitud 5.8 que sacudió Guatemala y El Salvador | VIDEO

Un sismo sorprendió la mañana de este martes 10 de noviembre a habitantes de Guatemala y El Salvador. El movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 5.2, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala.

El temblor ocurrió alrededor de las 08:54 horas y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas guatemaltecas.

El movimiento también fue percibido en distintas zonas de El Salvador, donde las autoridades activaron los protocolos de monitoreo.

Sismo de magnitud 5.6 sacude #Guatemala y El Salvador; no reportan víctimas 🇬🇹🇸🇻



Hasta los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni daños en infraestructura.



Mientras Guatemala pidió mantener la calma, El Salvador descartó riesgo de tsunami. pic.twitter.com/WkYpYEMxxe — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) November 10, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó mar adentro, al sur de Puerto San José, en Guatemala, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las instituciones de ambos países reportaron distintas mediciones de magnitud.

Mientras el INSIVUMEH informó inicialmente 5.2, el USGS calculó 5.6 y las autoridades salvadoreñas actualizaron su registro a 5.8.

Sismo frente a las costas de Guatemala 🇬🇹

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-M5.6 (moderado-fuerte)

-Prof 35 km

-Epicentro: 43 km al S de Puerto San José, Guatemala

Noviembre 10/14:54:17 (UTC)#Earthquake #temblor https://t.co/z1qCIq3y39 pic.twitter.com/jQLJcIhNJr — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 10, 2026

¿Hubo daños por el temblor en Guatemala y El Salvador?

Tras el movimiento telúrico, las autoridades mantuvieron el monitoreo en las zonas donde fue percibido. En los primeros informes no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

En El Salvador, las autoridades también descartaron condiciones para la generación de un tsunami, por lo que el sismo no representó una amenaza de este tipo para las costas del país.

Las instituciones de protección civil de ambas naciones continuaron con las labores de supervisión para identificar posibles afectaciones derivadas del movimiento.

🇬🇹 SISMO DE 5,6 SACUDE LAS AGUAS DEL PACÍFICO FRENTE A GUATEMALA



Un movimiento sísmico de magnitud 5,6 se produjo durante la mañana del 10 de noviembre de 2026 frente al litoral pacífico de Guatemala. El evento fue registrado a las 08:54:16, hora local, y tuvo una profundidad de… pic.twitter.com/PG1XeIkWA2 — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) November 10, 2026

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MSL