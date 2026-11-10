Así fue el sismo de magnitud 5.8 que sacudió Guatemala y El Salvador | VIDEO

Un sismo sorprendió la mañana de este martes 10 de noviembre a habitantes de Guatemala y El Salvador. El movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 5.2, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala.
El temblor ocurrió alrededor de las 08:54 horas y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas guatemaltecas.
El movimiento también fue percibido en distintas zonas de El Salvador, donde las autoridades activaron los protocolos de monitoreo.
Resultado del Dorado Tarde de hoy 10 de noviembre del 2026: número ganador y quinta
¿Dónde fue el epicentro del sismo?
De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó mar adentro, al sur de Puerto San José, en Guatemala, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Las instituciones de ambos países reportaron distintas mediciones de magnitud.
Mientras el INSIVUMEH informó inicialmente 5.2, el USGS calculó 5.6 y las autoridades salvadoreñas actualizaron su registro a 5.8.
¿Hubo daños por el temblor en Guatemala y El Salvador?
Tras el movimiento telúrico, las autoridades mantuvieron el monitoreo en las zonas donde fue percibido. En los primeros informes no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.
En El Salvador, las autoridades también descartaron condiciones para la generación de un tsunami, por lo que el sismo no representó una amenaza de este tipo para las costas del país.
Las instituciones de protección civil de ambas naciones continuaron con las labores de supervisión para identificar posibles afectaciones derivadas del movimiento.
También te puede interesar:
- Seguridad y frontera marcan nueva etapa en la relación México-Guatemala
- Erupción del Volcán de Fuego obliga a evacuaciones en Guatemala
- El Salvador lanza operación militar en Haití; buscan liberar a 4 salvadoreños secuestrados | VIDEO
- Estados Unidos logra acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL