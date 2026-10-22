El Salvador lanza operación militar en Haití; buscan liberar a 4 salvadoreños secuestrados | VIDEO

El 21 de octubre se anunció una operación militar desde El Salvador hacia Haití, con la finalidad de rescatar a cuantro personas salvadoreñas que se encuentran secuestradas en dicho país.
Por medio de su cuenta de X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele informó que cuatro técnicos de aviación fueron secuestrados en Haití durante una misión internacional.
Apuntó que la misión “está compuesta únicamente por pilotos y personal técnico, cuya principal labor es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no librar una guerra”.
Declaran muerto a un bebé y lo encuentran vivo horas después en la morgue
Precisó que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados cuando se encontraban regresando de comprar alimentos en un mercado de la zona, por lo que enviaron una operación militar para poder rescatarlos.
“Tenemos un único objetivo: traer de vuelta a casa a nuestros cuatro compatriotas con vida, sanos y salvos. Sin embargo, quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, entiendan una cosa muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que se avecina si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida” aseveró Bukele.
Además, dijo que no se trataba de “amenazas vacías”, pues en El Salvador ya se ha terminado con pandillas “y podemos acabar también con ustedes. Todavía estamos a tiempo de evitarlo”.
Escribió que si los pandilleros haitianos devuelven a sus compatriotas salvadoreños “con vida, sanos y salvos”, entonces la situación regresará a la normalidad, por lo que aseguró que “la decisión está en sus manos”.
El gobierno de Haití se pronuncia
El gobierno de Haití informó que el rescate de los técnicos de aviación salvadoreños era una “prioridad absoluta”, por lo que se enuentran evaluando las operaciones en curso para poder coordinarse con la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF).
Aseguraron que se están movilizando los recursos necesarios para rescatar a los cuatro hombres que desaparecieron desde el 18 de octubre, cuando recibieron un ataque en Santo, localidad de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.
“Desde el domingo las tropas de la GSF han estado realizando operaciones en la zona y se han enfrentado a elementos armados de pandillas, con apoyo de helicópteros. Los informes preliminares indican que varios miembros de pandillas murieron y otros resultaron heridos durante los enfrentamientos” se lee en el comunicado.
Agradecieron al gobierno de El Salvador por el apoyo brindado, e instaron a los residentes de Santo y comunidades aledañas a permanecer en sus casas y evitar las áreas en las que se están realizando las operaciones de rescate.
En videos que circulan en redes sociales se puede observar a personas que portan armas de fuego dirigiendo un ataque a los helicópteros que fueron enviados para rescatar a los cuatro soldados de El Salvador que continúan desaparecidos.
También te puede interesar:
- Cae director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco por secuestro del padre de presidente municipal
- ¿Quiénes fueron los sentenciados a 165 años de cárcel por el secuestro de Irán Castillo?
- Detienen a Víctor Eustacio ‘N’, buscado por secuestro agravado y delincuencia organizada en Jalisco
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.