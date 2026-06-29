Nayib Bukele se inscribe como precandidato presidencial para buscar un tercer mandato

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue inscrito como precandidato a las próximas elecciones presidenciales por el jefe del partido gubernamental Nuevas Ideas, Xavier Zablah, con el objetivo de buscar un tercer mandato consecutivo en el país centroamericano.

“Estamos listos”, afirmó Zablah, primo del presidente Bukele, en una publicación en la red social X.

Junto al actual mandatario, el vicepresidente Félix Ulloa también presentó su postulación para un tercer período en el cargo, en un proceso interno programado para el próximo 12 de julio en el que participarán sin oposición y de manera no presencial.

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Nayib Bukele podría gobernar hasta el 31 de mayo de 2033

Nayib Bukele, quien asumió el poder originalmente en 2019, ejerce actualmente su segundo mandato presidencial, el cual fue posible tras una serie de reformas legales previas que permitieron la reelección.

En julio de 2025, el Congreso salvadoreño aprobó una enmienda constitucional que recortó a tres años el actual período de gobierno iniciado en 2024, fijando las elecciones generales para febrero de 2027.

Esta modificación abrió la puerta para que el mandatario pueda competir por un nuevo mandato que tendrá una duración de seis años en lugar de los cinco habituales. Aunado a esto, el Congreso anuló los candados constitucionales que prohibían la continuidad inmediata al decretar que la reelección presidencial sea indefinida en el ordenamiento jurídico.

De consolidar el triunfo en los comicios de 2027, Nayib Bukele gobernaría la nación hasta el 31 de mayo de 2033.

Nayib Bukele gobernaría la nación hasta el 31 de mayo de 2033. ı Foto: Reuters

Presidente de El Salvador mantienen alta aceptación

El mandatario salvadoreño, quien cumplirá 45 años en julio, mantiene índices de popularidad superiores al 80% entre la población.

El respaldo ciudadano se fundamenta principalmente en la implementación de una dura estrategia contra las estructuras de delincuencia organizada.

De acuerdo con las estadísticas y datos oficiales del gobierno, la aplicación del régimen de excepción y otras medidas complementarias ha logrado reducir el índice de homicidios en la nación en más de un 90 por ciento.

No obstante, la estrategia del Ejecutivo ha recibido observaciones y críticas por parte de diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

El presidente Nayib Bukele se describe como "dictador de El Salvador" en Twitter ı Foto: larazondemexico

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JVR