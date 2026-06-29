Mexicano admite en EU culpabilidad por participar en red de tráfico de migrantes.

Un mexicano, de nombre Efraín, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos por su participación en una red internacional dedicada al tráfico de migrantes, que operaba en Monterrey y Piedras Negras.

El acusado fue identificado en los documentos judiciales como Efraín de 38 años de edad, quien admitió su responsabilidad ante las autoridades judiciales tras una investigación coordinada entre diversas agencias.

Así operaba la organización de tráfico de personas

Según los informes presentados ante el tribunal, el sujeto y otros individuos formaban parte de una vasta organización internacional de tráfico de extranjeros, que operó de manera continua desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2023.

Durante dicho periodo, la organización trasladó ilegalmente hacia Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador, a través de la frontera con México.

Para sostener la logística de estos traslados, la red mantenía y operaba casas de seguridad estratégicas en las ciudades de Monterrey y Piedras Negras, ambas ubicadas en territorio mexicano.

La red operó de manera continua desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2023. ı Foto: larazondemexico

Red de tráfico de personas logró generar hasta 30 mdd

La infraestructura de la organización criminal involucraba a operadores establecidos en diversos puntos del continente americano.

Un contrabandista paquistaní que se encontraba afincado en Brasil fue el encargado de contratar originalmente a los extranjeros para que ingresaran a la red de contrabando.

Posteriormente, dicho operador coordinaba actividades con un contrabandista ubicado en San Antonio, Texas, y con un inmigrante ilegal de nacionalidad hondureña, identificado como Enil Edil.

El propósito de esta alianza era facilitar de manera directa el viaje de los ciudadanos extranjeros desde Sudamérica hacia el territorio de los Estados Unidos.

Mejía-Zúñiga ejercía las funciones de dirección de las operaciones del grupo criminal.

Bajo su mando se encontraban los "coyotes" pagados, guías armados, conductores de vehículos de carga y los operadores de las casas de almacenamiento, categoría en la que se incluía a Zúñiga-García.

De acuerdo con las admisiones realizadas por el propio Mejía-Zúñiga en los documentos judiciales, la organización introdujo a una cifra estimada de entre 2,500 y 3,000 extranjeros en un lapso de solo dos años.

Respecto al esquema financiero, Mejía-Zúñiga afirmó que la red cobraba tarifas individuales que oscilaban entre los 6,500 y los 12,000 dólares por cada extranjero.

Dichas tarifas generaron para la organización ganancias económicas calculadas en un rango de entre 16 y 30 millones de dólares.

Mexicano recibe 10 años de prisión

Por estos hechos, Mejía-Zúñiga recibió una condena de 10 años de prisión en julio de 2025.

Asimismo, otra coacusada en el caso, Monica de 34 años y origen mexicano, fue sentenciada a cumplir 41 meses de prisión en mayo de 2026.

Tras el proceso judicial, Zúñiga-García formalizó su declaración de culpabilidad por los delitos de conspiración para traer extranjeros a Estados Unidos, traer a un extranjero a Estados Unidos con fines económicos, y por ayudar y encubrir estas acciones.

Hasta el momento, las autoridades judiciales correspondientes no han fijado una fecha definitiva para la audiencia de lectura de sentencia.

No obstante, Zúñiga-García se enfrenta a una pena mínima obligatoria de tres años de prisión por los cargos admitidos.

La sentencia final será determinada por un juez federal de distrito, quien evaluará las Directrices de Sentencias de los Estados Unidos junto con otros factores legales estipulados.

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JVR