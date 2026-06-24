Masaryk y el Coloso: geopolítica de la alegría

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El corazón de Polanco resguarda una arteria bautizada en honor al filósofo y estadista checo Tomás Garrigue Masaryk —líder de la independencia frente al Imperio Austro-Húngaro—, cuya efigie resguarda una vieja alianza diplomática del siglo pasado, como tributo de solidaridad frente a los totalitarismos europeos.

La denominación de esta vía emblemática surge de un decreto presidencial, emitido en 1936 por el general Lázaro Cárdenas, quien honró la memoria del prócer centroeuropeo, la soberanía de los pueblos y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Ahora, esta geografía urbana entrelaza los destinos de Praga y la capital nacional. El juego de hoy entre Chequia y México abre la oportunidad de fortalecer una cátedra de civismo, hospitalidad y madurez institucional, reviviendo aquella hazaña del Mundial de Chile 1962, cuando el combinado nacional conquistó una histórica victoria de tres goles a uno sobre Checoslovaquia, consolidada posteriormente como subcampeona del torneo.

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Frente al reto de la justa mundialista, el gobierno de Clara Brugada despliega un paradigma de contención integral, basado en la multiplicación del espacio público. Este diseño institucional previene riesgos mediante una descentralización planificada de la multitud festiva, a lo largo de un circuito de transmisiones del partido.

La fragmentación en más de 30 espacios, despresuriza los epicentros tradicionales, permitiendo procesar el júbilo sin los costos asociados habitualmente a las aglomeraciones de gran escala.

Samuel Huntington advertía sobre las complejidades de la institucionalización en contextos de desbordante participación social; extrapolando dicha premisa sociológica al urbanismo contemporáneo, la capacidad gubernamental se mide por el volumen de interacciones coordinadas simultáneamente, sin generar fricciones ni fracturas.

El saldo blanco durante el pasado cotejo contra Corea del Sur —enfocado en salvaguardar la integridad de 730 mil personas— responde a una precisa sincronización interinstitucional. Esta compleja red involucra mandos de seguridad, el sistema de videovigilancia, alternativas de movilidad masiva, protección civil y activación cultural.

El diseño logístico asume la efusividad chilanga como la materia prima de una vitalidad cultural, plenamente propensa a la autorregulación, siempre y cuando las condiciones de seguridad y movilidad colectiva ofrezcan certezas absolutas.

Ese ideal pragmático —expresado ayer por Brugada en conferencia— de tres a cero en favor del tricolor en el Coloso de Santa Úrsula, se complementa, en estricto sentido de administración pública, con un indicador idéntico a cero en incidentes graves. Sintonización política y coincidencia con el cumpleaños de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy, al concluir la jornada, el bronce de Masaryk —en la avenida con su nombre al cruce con Arquímedes— atestiguará aquella visión de respeto, civilidad y convivencia armónica, con su máxima expresión contemporánea: la geopolítica de la alegría.