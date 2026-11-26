Melania Trump desempeña un papel cada vez más importante en la diplomacia entre Rusia y Ucrania, y ambas partes le atribuyeron el alto al fuego en Oleshky, controlada por Moscú.

Las fuerzas ucranianas atacaron ayer una base aérea militar rusa en la región de Nizhni Nóvgorod y dañaron cinco aeronaves utilizadas para lanzar misiles y bombas contra Ucrania, informó el Estado Mayor de Kiev. La ofensiva también alcanzó instalaciones energéticas, mientras Moscú reconoce problemas para abastecer su mercado interno de combustibles.

De acuerdo con el mando militar ucraniano, tres aviones MiG-31, utilizados para disparar misiles hipersónicos, y dos cazabombarderos Su-34 quedaron fuera de servicio temporalmente. Rusia no había comentado el ataque.

La inteligencia militar ucraniana también informó que destruyó un complejo aeroespacial ruso utilizado para vigilar el espacio aéreo y operar sistemas antimisiles. La instalación podía detectar aeronaves difíciles de localizar y misiles de crucero a una distancia de hasta dos mil 500 kilómetros.

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El Dato: Alemania contempla destinar 11,600 millones de euros a Ucrania en su presupuesto de 2027. La partida enfrenta críticas de la ultraderecha de Alternativa para Alemania.

Bajo presión. Kiev informó de ataques contra dos refinerías en la región rusa de Samara, a unos mil kilómetros al este de Moscú. Según fuentes del sector, las operaciones con drones redujeron 45 por ciento el procesamiento de petróleo en refinerías rusas desde octubre.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció que el país enfrenta un déficit de combustible porque varias instalaciones permanecen en reparación. “Ahora la situación es bastante tensa porque una serie de refinerías está en reparaciones”, declaró, citado por Interfax.

El funcionario explicó que Rusia recurre a importaciones para cubrir la demanda y que estas seguirán al menos hasta finales de año. Además, el Ministerio de Energía prepara una propuesta para prolongar la prohibición de exportar gasolina, vigente hasta el 31 de enero de 2027. Los ataques provocaron desabasto en algunas gasolineras, largas filas y aumentos de precios.

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el bombardeo. Mientras, las fuerzas rusas lanzaron misiles balísticos contra la capital durante la noche de ayer. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los proyectiles impactaron un centro comercial y otros dos edificios en la orilla oriental del río Dniéper. Tres personas resultaron heridas, una de gravedad.

El funcionario pidió a los habitantes permanecer en los refugios mientras continuaba el ataque. Testigos reportaron dos series de fuertes explosiones. El presidente Volodimir Zelenski advirtió que los servicios de inteligencia detectaron preparativos para una nueva ofensiva rusa de gran escala. Ambos países niegan atacar objetivos civiles.

La advertencia. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que las ambiciones de Moscú van más allá de Ucrania y pidió a Europa mantener el respaldo económico a Kiev. “Rusia sabe exactamente lo que quiere, y quiere algo más que Ucrania”, declaró durante una sesión del Bundestag, donde se debate el presupuesto alemán.

Señaló que Rusia intensificó sus acciones en el mar Báltico, el mar Negro, Polonia y Alemania, por lo que Europa debe establecer límites claros.

Rusia inició su invasión a gran escala en febrero de 2022. Los combates continúan pese a los esfuerzos diplomáticos respaldados por Estados Unidos.