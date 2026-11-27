Prisioneros palestinos en Ashkelon. Al menos 103 detenidos murieron bajo custodia desde octubre de 2023. El Servicio Penitenciario dice que están detenidos conforme a la ley

EL COMITÉ Público contra la Tortura en Israel (PCATI) acusó al país de usar la tortura para obtener confesiones de prisioneros palestinos. El grupo examinó 42 casos de la última década en los que palestinos denunciaron tortura por parte de interrogadores del Shin Bet, el servicio de seguridad interna.

Más de tres cuartas partes dijeron haber confesado tras sufrir “tortura u otros métodos ilegales”.

Los detenidos describen privación extrema del sueño, golpes, amenazas, violencia sexual y posiciones forzadas. Un abogado palestino arrestado en 2019 fue interrogado más de 552 horas en 27 días y medio, pese a que el Tribunal Supremo prohibió en 1999 esa práctica. Aun así, fue condenado con información obtenida en ese lapso.

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Entre 2001 y 2024 se presentaron más de mil 680 denuncias por tortura y ninguna derivó en acusación. “El sistema legal israelí sanciona oficialmente la tortura como herramienta para obtener confesiones”, declaró Sari Bashi, directora de PCATI.

El comité advierte del riesgo de errores judiciales, pues en marzo se aprobó una ley que permite ejecutar a palestinos condenados por atentados mortales, algo que no se aplica a israelíes.