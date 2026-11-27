El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, pidieron a Rusia que evite acciones que hagan más grande la guerra en Ucrania. Así lo informó ayer la Alianza Atlántica en un comunicado sobre la reunión que ambos tuvieron un día antes en Mar-a-Lago, la residencia del magnate en Florida.

“Discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencional o no intencional, amplíe el conflicto bélico, y la importancia de alcanzar una resolución pacífica de la guerra lo más rápido posible”, señala el documento. Mark Rutte calificó el encuentro de extraordinario. Ocurrió una semana después de la reunión en China en la que Donald Trump llamó amigo a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El comunicado señala que los temas principales fueron la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Irán, aunque no dio más detalles. También destacó la importancia de aumentar el gasto en defensa. La visita ocurre una semana antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el 2 de diciembre en Bruselas.

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Defienden el diálogo. Horas antes de hablar con el mandatario estadounidense, el secretario general de la OTAN dijo a Fox News que Donald Trump, en la reunión de Shenzhen, buscó poner a prueba a Vladimir Putin para saber qué tan serio es y si está dispuesto a sentarse a negociar. Ese encuentro fue durante la cumbre de líderes del foro APEC, donde el republicano también participó en una reunión de tres con el líder ruso y el presidente chino, Xi Jinping.

Donald Trump escribió en su red Truth Social que, durante sus conversaciones con Vladimir Putin en China, dedicó mucho tiempo a decirle que quisiera que retirara toda su agresión militar contra territorios de toda Europa, con la esperanza de lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Describió como una masacre que miles de personas mueran cada mes. No explicó qué conducta le pide a Vladimir Putin que detenga. Esta semana, Polonia, miembro de la OTAN, acusó a Rusia de violar a propósito su espacio aéreo, mientras que Estonia relacionó un ataque con la inteligencia militar rusa.

Por su parte, Jared Kushner, yerno y enviado diplomático de Estados Unidos, elogió el miércoles al presidente de Rusia en una entrevista para el podcast de Mathias Döpfner, director del grupo alemán de medios Axel Springer. Lo llamó gran maestro de la política y figura histórica. Dijo que Vladimir Putin ha mostrado moderación al no usar armas nucleares, a pesar del riesgo de que la guerra se intensificara, y que está convencido de que no sólo quiere la paz, sino también empezar de nuevo la relación con Estados Unidos.

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Asimismo, Jared Kushner rechazó que Estados Unidos haya presionado a Ucrania para hacer concesiones. Sin embargo, Ucrania afirma que el Departamento de Defensa de EU retrasó el envío de misiles de defensa aérea vitales y que el intercambio de inteligencia se interrumpió.

Sobre el control de territorios, Kushner fue directo: “Esto no tiene que ver con la justicia ni con quién tiene razón o no”. A principios de mes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, contó que los negociadores estadounidenses le plantearon si su país retiraría sus fuerzas del Donbás a cambio de entrar a la OTAN. El ucraniano dijo que, si recibiera un paquete de seguridad integral, con garantías de la OTAN y de la Unión Europea, presentaría una propuesta a la población.

Kushner advirtió que, sin un acuerdo, existe un riesgo real de que el conflicto crezca, pues Europa financia y arma a Ucrania contra Rusia. Según él, la meta final es una Ucrania soberana, segura y libre, que podría unirse a la Unión Europea, con garantías de seguridad creíbles.

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No acepta. Por su parte, el Kremlin rechazó ayer la tregua de invierno, tanto para la energía como para la exportación de cereal por el mar Negro, que pidió el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo consideró un ultimátum. “Rusia no tiene que hacer nada. Rusia debe garantizar sus intereses nacionales”, afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en la televisión pública.

Dmitri Peskov añadió que, con un ultimátum así, es muy difícil aspirar a ser mediador en las negociaciones. También criticó que la Unión Europea no haya aceptado ni rechazado la invitación de Vladimir Putin a visitar Moscú para explicar su postura sobre la futura seguridad del continente. Esta semana, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, subrayó que la invitación sigue en pie. Mientras tanto, en un debate en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen urgió a Rusia a acordar un alto al fuego sobre la infraestructura de energía durante el invierno. Mencionó las centrales eléctricas, la calefacción y el suministro de agua, servicios de los que dependen las familias ucranianas en esos meses.

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Los negociadores rusos se negaron a hablar de una posible tregua en la ronda de conversaciones que se realizó hace dos semanas en Abu Dabi. Además, tras el reciente ataque ucraniano contra el puente de Crimea, Vladimir Putin subrayó que, si existía alguna opción de tregua, ahora desapareció.

En tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó a Volodimir Zelenski de incitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN para intensificar la guerra y frenar los esfuerzos diplomáticos.

Sus declaraciones llegan después de que Volodimir Zelenski rechazara la propuesta, que calificó de frívola, del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, de viajar a Moscú para negociar una solución. Alexandr Lukashenko planteó el martes en una entrevista con el semanario francés Le Point que ambos podrían volar a la capital rusa.