El Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos dijo que Donald Trump se pasaba las vacaciones desprendiendo odio, atacando a los inmigrantes y presumiendo de su salón de baile

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el Día de Acción de Gracias para lanzar ataques contra los liberales, los inmigrantes y una agencia de su propio gobierno, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, mientras pasa las vacaciones con su familia en Florida.

En una publicación de 461 palabras, el republicano deseó un “muy feliz Día de Acción de Gracias” a quienes, según él, han trabajado para llevar al país hacia “la extrema izquierda radical”. También acusó a distintos sectores de cometer fraude, errores y delitos.

Durante su mensaje, el magnate cuestionó a su propia administración al asegurar que se falsifican datos económicos de Estados Unidos. Además, advirtió sobre supuestos intentos de imponer la ley religiosa musulmana y de quitar por la fuerza propiedades privadas a sus dueños.

TE RECOMENDAMOS: Para obtener confesiones Acusan a Israel de torturar palestinos

El mandatario estadounidense también calificó a numerosos inmigrantes y personas de ascendencia somalí como desempleados o delincuentes, aunque no presentó pruebas para respaldar sus señalamientos, algunos de los cuales forman parte de sus argumentos recurrentes.

“Quiero dar las gracias al 2% de nuestra población somalí que tiene trabajo y que, de verdad, está dispuesta a trabajar sin recibir ayudas del Gobierno», escribió Donald Trump en la publicación. “Son unos “ciudadanos” estadounidenses maravillosos, y se les debería permitir quedarse en nuestro país y celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros”.

El mensaje se difundió mientras el republicano disfruta de unas vacaciones familiares en su club de golf Trump International, en West Palm Beach, Florida. Para más tarde, tenía previsto llamar a integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses desde su residencia de Mar-a-Lago.

Los ataques del mandatario ocurrieron semanas después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió fuertes derrotas y perdió el control de ambas cámaras del Congreso, que pasarán a manos de los demócratas en enero.