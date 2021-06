¡Amor maternal! Cerdita escapa de una granja industrial para salvar a sus 10 crías

Una cerdita fue encontrada en medio del bosque por una mujer que paseaba a sus perros, al detenerse a observarla, la joven se percató que la cerdita resguardaba a 10 crías, las cuales después se supo, estaban en el vientre de la puerquita, cuando ésta escapó de una granja industrial de Reino Unido.

De acuerdo con medios locales, "Matilda", nombre con que fue identificada la cerdita, escapó de su hogar en busca de un lugar seguro para dar a luz y alejar a sus crías de las manos de los agricultores. Por lo cual huyó a un bosque cercano de Ollerton en Nottinghamshire, donde en medio de la hierba y de los árboles, tuvo a 10 lechoncitos.

Anna Aston, la mujer que encontró a la cerdita y a sus 10 crías dió aviso a una asociación que rescata animales, la cual rápidamente solicitó al dueño de la granja de donde provenía Matilda que diera permiso para rescatar a los once puerquitos, a fin de que puedan ser llevados a un refugio donde se les dará alimento y atenciones.

De acuerdo con dicha organización, llamada, Brinsley Animal Rescue, los cerdos vivirían naturalmente de 15 a 20 años, pero generalmente en las granjas estos animales se sacrifican a la edad de 6 meses de edad, a menos que tengan condiciones para la reproducción.

Organización busca rescatar a la cerdita que escapó de una granja industrial para salvar a sus 10 crías

“Hacemos un llamado al agricultor para que nos permita salvar 11 vidas. El instinto maternal de la cerdita Matilda la llevó a escapar de la granja industrial para salvar a sus bebés; los cerdos son tan inteligentes que tenemos que salvarla”, pidió la organización.



No obstante, la organización Brinsley Animal Rescue comunicó por redes sociales que las peticiones no han sido atendidas y por ende, Matilde y sus lechones no han podido ser trasladados a un refugio, pues al ser animales de granja, sus sustracción podría ser considerada como robo.

La cerdita y sus 10 crías son alimentadas por paseadores de perros y voluntarios

Ante la negativa del granjero, la organización de Reino Unido que busca rescatar a la familia de cerditos lanzó una petición en la página de Change.org para reiterar sus intenciones de rescate y reubicación de los animalitos al dueño de la granja industrial abastecedora de comida.

Y mientras se espera la respuesta del granjero, la cerdita y sus 10 lechones han sido alimentados por paseadores de perros de la zona y voluntarios de la organización, pues la puerquita Matilda tiene un anillo en la nariz que le impide buscar alimento para sus crías, cuestión que dificulta la subsistencia de la pequeña familia de cerdos en la intemperie.

Sobre esto, la petición en Change.org detalla que los cerdos aprenden a alimentarse de su madre, en un comportamiento natural llamado enraizamiento. No obstante, debido a que Matilda tiene aros en la nariz perforados en su hocico, ella no puede enseñarle a sus lechones a buscar comida.