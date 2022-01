Se apuntan más países a una 4a dosis por temor a Ómicron

Con el rápido auge de la variante Ómicron, cuatro países dieron luz verde en menos de 20 días a la cuarta dosis contra las nuevas oleadas y alzas hospitalarias, pese al rechazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras que una treintena de naciones aún no supera ni el 10 por ciento de población inoculada con el esquema original.

Movidos por la prevención o hasta el temor por los pronósticos de mayor propagación sumado a las dudas sobre la respuesta de las vacunas, España se sumó a la estrategia de aumentar la cifra de biológicos, como anticipaban las farmacéuticas para combatir específicamente a este linaje; con ello sigue los pasos de Israel y Chile, que ya comenzaron su aplicación, así como de Dinamarca que informó que sí habrá cuarta inyección, con lo que suman dos son del mismo continente y las otras fueron pioneras en Asia y América, respectivamente.

De la lista, dos se ubican entre los más avanzados: Chile y España. Incluso el primer gobierno es del Top 5 con hasta 86.88 por ciento de población totalmente inoculada, mientras que el que se integra a la lista lo hará con 81.52 por ciento, de acuerdo con Our World in Data.

Con menor avance se ubica el gobierno danés al superar ligeramente el 80 por ciento de inoculación total, mientras que Israel, que fue uno de los más avanzados con la primera inyección, ya tiene 64 por ciento de habitantes inoculados con doble dosis, el esquema inicial en la estrategia anti-Covid.

Según el Ministerio de Sanidad español la otra inyección será para inmunodeprimidos a partir del quinto mes de completado el esquema de tres dosis, al recordar que son el sector más expuesto; en tanto, el llamado refuerzo se extenderá a todos los mayores de 18 años, elevando la inmunidad, luego de que firmas admitieran que dos o tres dosis ya no son suficientes contra más mutaciones.

Dicho cambio ocurre en la misma semana en que se alertó que en Europa la mitad de la población estará contagiada en marzo y varias zonas acumulan picos, como Alemania que rebasó por segundo día consecutivo las 80 mil infecciones nuevas en 24 horas y otros rondan o ya superaron los 200 mil positivos por día, como Italia y Francia, respectivamente.

Sin embargo, esta estrategia contradice las demandas del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien insiste que la prioridad es que toda la población esté totalmente inmunizada, al advertir que elevar el uso de biológicos quita a naciones la oportunidad de mejorar su protección, retrasando sus metas.

En tanto, a la fecha 32 países aún no llegan al margen de 10 por ciento, la mayoría de África, que oscilan entre 0.03 (Burundi) y 9.91 (República del Congo), pero cinco están fuera de esta región Haití, en América; Afganistán y Siria, en Asia; y Papua Nueva Guinea e Islas Salomón, en Oceanía, pese al apoyo que brinda Covax; mientras que hay un grupo de poco más de 10 naciones de las que no hay registros oficiales. Cabe destacar que del continente africano han surgido tres variantes del virus, dos en Sudáfrica, Beta y Ómicron, y una en Camerún, IHU, que no es de preocupación.

En esta lucha para acelerar la vacunación, Estados Unidos, con 62 por ciento de la población inoculada, tuvo un revés de la Corte cuando ésta bloqueó la obligatoriedad de que todos los empleados de grandes empresas estén vacunados.

Pese a que la gestión de Biden afirma que el objetivo es salvar vidas, los jueces calificaron de extralimitación el intento para forzar a trabajadores a cumplir con ese requisito al advertir que nunca antes ha habido normas tan severas que invaden la vida; mientras que otros jueces insisten en respaldar a la ciencia, reiterando que las vacunas son la mejor herramienta contra la pandemia.

Pese al voto dividido, se determinó que el único sector en el que sí será obligatorio es el de salud y tendrán como fecha límite febrero, al recordar que operan con fondos de los programas Medicaid y Medicare, y son de los más afectados por la sobrecarga y nuevos brotes, por lo que los reforzarán militares. Biden se dijo decepcionado y abogó por que cada empresa asuma su responsabilidad para reducir el riesgo. “Hagan lo correcto para proteger la salud y la economía”, insistió.

Con este panorama resaltan los cambios para limitar los periodos de aislamiento a la mitad o casi la tercera parte de los 14 días recomendados en medio de la escasez de pruebas Covid, hecho por el que EU adelantó que adquirirá 500 millones más.