Chris Hipkins, único candidato para ser próximo primer ministro de Nueva Zelanda.

El ministro de Educación, Chris Hipkins, será el próximo primer ministro de Nueva Zelanda, tras ser el único candidato que se presentó el sábado a la contienda para sustituir a Jacinda Ardern.

Hipkins, de 44 años, aún debe obtener el domingo el respaldo de sus colegas laboristas en el Parlamento, pero se trata de una mera formalidad.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, sorprendió el jueves a una nación de 5 millones de habitantes cuando anunció que renunciaría tras cinco años y medio en el cargo. Su último día como gobernante será el 7 de febrero.

Ardern describió su trabajo como uno de los más privilegiados pero desafiantes y señaló que para desempeñarlo necesitó tener una reserva a fin de enfrentar lo inesperado. Añadió que ya no contaba con esa reserva para cumplir otro periodo.

te puede interesar Toma de Lima: día de choques y definición

Dijo que su tiempo como primera ministra fue gratificante, pero complicado.

“Pero no me estoy yendo porque fuera difícil. Si ése hubiera sido el caso posiblemente me habría marchado a los dos meses de asumir el puesto. Me voy porque en un papel tan privilegiado hay que tener responsabilidad, la responsabilidad de saber cuándo eres la persona correcta para llevar las riendas y también cuando no eres la persona correcta. Sé lo que se necesita para realizar este trabajo y estoy consciente que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia. Así de simple”, apuntó.

Ardern venía enfrentando difíciles perspectivas electorales. Su Partido Liberal ganó la reelección hace dos años en una victoria históricamente abultada, pero los sondeos recientes colocan a su fuerza política detrás de sus rivales conservadores.

Con información de AP.

JVR