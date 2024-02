¿La CIA oculta casos de abuso sexual?

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) cesó a una mujer esta semana que levantó la voz y relató su historia sobre la agresión sexual que vivió en una escalera de la sede de la dependencia, lo que provocó que más colegas presentaran denuncias por acoso.

A pesar de que la CIA confirmó que la acusación era “objetivamente inexacta”, se ha negado a hacer más declaraciones sobre el caso . Además, no explica la razón por la cual la mujer de 36 años, quien no fue identificada, no superó el programa de oficiales clandestino de la agencia, conocida como “La Granja” y no fue contratada para otro trabajo, a diferencia de muchos de sus compañeros.

“Para ser claros, la CIA no tolera la agresión sexual, el acoso sexual o represalias contra denunciantes”, afirmó el portavoz de la agencia, Tommy Throp, a The Associated Press. Y añadió que la agencia utiliza “procesos congruentes para garantizar el trato justo y equitativo de cada oficial que pasa por el entrenamiento”.

El cese de la mujer se produjo a menos de dos meses de presentar una demanda federal de derechos civiles alegando que la CIA había tomado represalias contra ella por denunciar una agresión ocurrida en 2022 y por testificar al respecto en una audiencia a puerta cerrada en el Congreso.

En la demanda acusaba que fue sometida a evaluaciones de rendimiento más severas y se expuso su información personal al divulgar durante el proceso judicial estatal del año pasado de Ashkan By Pour, un excompañero de prácticas de la CIA condenado por agredir con una bufanda.

El abogado de la demandante, Kevin Carroll, dijo a AP que la agencia “ha acabado ilegalmente con la carrera de una joven sólo porque tuvo el valor moral, del que carecían sus jefes, de dar la cara y declarar como testigos sobre su agresión sexual”.

Una investigación de AP descubrió que el caso ayudó a animar al menos a dos docenas de víctimas para presentar a las autoridades en los últimos dos años sus testimonios de abuso sexual ocurridos en la CIA, ademas denunciaron que era una campaña para evitar que hablaran.

Con información de Montserrat Méndez

