¿El COVID-19 no es una enfermedad respiratoria? Un estudio lo aclara

Nuevos hallazgos médicos, derivados de los síntomas y el daño provocado a los órganos, revelan que el COVID-19 no es una enfermedad respiratoria sino vascular.

Expertos de Estados Unidos que analizaron la proteína espiga, que ayuda al virus a infectar a una persona al adherirse a células sanas, señalaron que esto da un nuevo panorama ante la pandemia.

Sus estudios, publicados en la revista Circulation Research, surgieron ante la amplia variedad de complicaciones, entre ellas los coágulos sanguíneos asociados el Covid y a vacunas como las de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Uno de los coautores, Uri Manor, sostuvo que los estudios muestran que en realidad el Covid “es una enfermedad vascular”.

El también profesor del Instituto Salk de Estudios Biológicos de La Jolla, en California, indicó que aunque este descubrimiento no es del todo nuevo, si da claridad sobre cómo esta proteína daña las células vasculares, pues provoca una gran cantidad de síntomas que podrían no tener relación entre sí como problemas cerebrovasculares —como derrames— y en otras partes del cuerpo, no sólo en los pulmones y vías respiratorias, ya que el organismo tiene un sistema circulatorio extenso que se distribuye en cada parte del mismo.

Además, daría luz sobre los tratamientos médicos para pacientes contagiados, pues ésta es la primera vez que se documenta científicamente dicha teoría.

LRL