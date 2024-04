Críticas de 'neonazi' y 'mentecata' contra mandataria podrían llevar a prisión a reconocido filósofo.

El historiador y filósofo italiano, Luciano Canfora, se enfrentará a juicio contra la ahora primera ministra, Giorgia Meloni, por difamación, después de que la llamó "neonazi" y "mentecata".

Los hechos se remontan al 11 de abril de 2022, cuando Meloni era la única opositora al Gobierno de unidad nacional liderado por el economista, Mario Draghi, seis meses antes de ganar las elecciones generales y convertirse en primera ministra de Italia.

Durante una conferencia en el Instituto Enrico Fermi de Bari sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, Canfora describió a Meloni como "una neonazi en el alma", una "pobrecita" y una "mentecata peligrosísima".

La defensa del filósofo argumentó que su cliente estaba "expresando una opinión como historiador", aunque "no se comparta"; sin embargo, Meloni no retiró la denuncia interpuesta y su abogado, Luca Libra, sostuvo que dichos ataques no tienen justificación, por lo que la primera ministra también solicitó una indemnización de 20 mil euros (casi 362 mil pesos) por daños y perjuicios en un juicio que comenzará el próximo 7 de octubre ante el juez Pascuale Santoro, informaron medios locales.

Ésta no es la primera vez que Meloni recurre a los tribunales contra quienes la insultan, pues en octubre del mismo año, el Tribunal de Roma condenó al escritor antimafia Roberto Saviano a pagar mil euros (18 mil pesos) por haberla tildado de “bastarda" al criticar sus posturas contra la inmigración, al recordar que ésta ha rechazado recibir a quienes cruzan a su territorio.

(Con información de Montserrat Méndez)

JVR