Cumbre de las Américas: EU “entiende” posición de AMLO; prevén intercambios con Ebrard

Ned Price, vocero del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos “entiende” la posición de México respecto a la Cumbre de las Américas y defendió la relación con el país vecino, la cual calificó de “amplia y profunda”.

En conferencia de prensa, el vocero habló de cómo afecta la decisión mexicana a la cumbre y a la relación bilateral:

“¿Qué tan decepcionante es para la administración Biden que López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas, a pesar de los esfuerzos diplomáticos realizados y qué significa su ausencia en términos del éxito o fracaso de la cumbre?”, fue uno de los cuestionamientos.

“Por supuesto que México es un jugador importante en el hemisferio”, reconoció Price, pero dijo que “nos alegra mucho que el canciller mexicano –Marcelo Ebrard - asista a la cumbre. Tendremos un número de oportunidades de reunirnos con nuestras contrapartes mexicanas en el contexto de la cumbre esta semana y esperamos con ansias esos encuentros”.

Sin embargo, periodistas le recalcaron que Ebrard “no es el jefe de Estado. ¿No es una decepción que el líder de México no asista?”

Price manifestó que “ciertamente hemos escuchado al presidente López Obrador hoy, entendemos su posición al respecto. Como dije antes, esperamos intercambios con el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard”.

Estas declaraciones llegan después de que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que no asistirá a la cumbre -que inició hoy y concluye el 10 de junio- porque Estados Unidos recién excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerarlas naciones que violan derechos humanos.

Price sostuvo que Estados Unidos se ha esforzado por hacer una cumbre “la más inclusiva y accesible” y reconoció que México es un socio importante en asuntos como migración, Covid, recuperación económica y asuntos climáticos por lo que, “tendremos oportunidad de reunirnos con el canciller Ebrard, de hablar con él en el contexto de la cumbre”.

“Nos gratifica tener una relación amplia y profunda con México, lo que quiere decir que hemos tenido, y seguiremos teniendo ocasiones para dialogar con nuestros vecinos mexicanos, no sólo en la cumbre, sino en otras ocasiones en los días y semanas por venir”, refirió.

En cuanto a las críticas relacionadas con que no puede ser una Cumbre de las Américas si se excluye a países del hemisferio, el funcionario respondió que valoran las opiniones de sus socios sobre la participación en la reunión.

“Los hemos escuchado. Reconocemos y valoramos la posición de nuestros aliados y su apoyo al diálogo inclusivo. Como dije, habrá representantes no gubernamentales de Cuba y Venezuela y Nicaragua”, respondió.

Finalmente, Price defendió la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque dijo, “uno de los elementos clave de la cumbre es la gobernanza democrática, y estos tres países nos son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernanza democrática”.

AMLO: No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Estados Unidos esta semana, porque no se invitó a todos los países del continente.

"Que no voy a asistir. Va en mi representación Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre, porque no se invita a todos los países de América. Yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a los pueblos y las naciones", consideró el mandatario.

AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas Foto: Especial

Anunció que en julio visitará al presidente Biden para abordar el tema de la integración continental.