Dan de baja a estudiantes de universidad en Estados Unidos que no están vacunados

Estudiantes en Estados Unidos están siendo dados de baja por no estar vacunados; miles de ahora ex alumnos de la Universidad de Virginia, fueron captados cargando maletas y libros luego de que no se vacunaron contra COVID-19.

Se han dado exenciones temporales a estudiantes que tuvieron problemas para estar vacunados a tiempo debido al lugar donde estuvieron durante el verano, informó la Universidad de Virginia, en Estados Unidos.

Un total de 242 estudiantes inscritos para cursar el próximo semestre pero que no están vacunados, fueron dados de baja; en Estados Unidos muchos alumnos recibieron recordatorios por teléfono y correo electrónico de que se aplicaran la vacuna.

Dan de baja a estudiantes no vacunados en Estados Unidos

(Se enviaron) Múltiples recordatorios vía correo electrónico, texto, llamadas telefónicas y llamadas a los padres que no habían cumplido con el requisito y ya vencía el plazo para hacerlo Vocero de la Universidad de Virginia

La vacuna es obligatoria para todos los estudiantes que deseen vivir y estudiar en persona en esa universidad entre 2021 y 2022, a menos que tengan exención médica o religiosa.

Quienes no están vacunados y tienen una exención, deben hacerse una prueba para saber si tienen COVID-19 al menos una vez por semana y usar cubrebocas en interiores y exteriores.

