Demócratas de EU piden a Biden que reconsidere no excluir a países de Cumbre de las Américas

Legisladores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que reconsidere no excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, advirtiéndole que hacerlo podría ser perjudicial para los intereses de la nación en la región.

Fue a través de una carta con fecha del 26 de mayo que 15 miembros de la Cámara baja del Congreso, todos del Partido Demócrata, señalaron su preocupación de que la omisión de países en la Cumbre "podría socavar la posición de Estados Unidos en la región".

"Creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en riesgo las relaciones futuras en toda la región y poner en riesgo algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración lanzó", apuntaron los legisladores en alusión a la iniciativa Build Back Better World, que busca contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas, y Barbara Lee, presidenta del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones, ahondaron en que una política de involucramiento "producirá resultados más fructíferos que una política continua de aislamiento".

Los legisladores hicieron hincapié en que contemplar a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas no significa respaldar sus ideologías, sino que se trata de una invitación "al involucramiento a nivel regional".

" Esperamos que reconsidere la omisión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de este año ", dijeron finalmente los demócratas y añadieron que esperan la respuesta del presidente Joe Biden.

Esta mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país participará en la Cumbre de las Américas, sin embargo, su presencia en el encuentro está condicionada a que todos los países del continente sean invitados.

"México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Estoy planteando que se invite a todos los países y ya que cada país, en ejercicio de sus derechos decida, ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos, no excluir".