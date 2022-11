Desfile por el Día de acción de Gracias: Así se vivió el gran evento en Nueva York

Miles de espectadores llenaron las calles de Nueva York mientras coloridos globos voladores marcaron el comienzo de la temporada navideña en el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda departamental Macy’s.

La tradición anual, que se remonta a casi un siglo, llenó las calles conforme una procesión de inflables gigantes y carrozas circulaban a lo largo de más de 40 cuadras, desde Central Park hasta la Plaza Herald.

Los niños se balanceaban sobre barricadas de metal y se colgaban de los andamios para ver los globos bajo un cielo mayormente soleado y una ligera brisa.

“Blue, Blue. Ahí está Blue”, gritaba Divyam Kumar, de 6 años, mientras su padre lo ayudaba a él y a su hermano Aunu Aryan, de 4, a balancearse sobre el barandal metálico.

Miles de espectadores llenaron las calles de Nueva York mientras coloridos globos voladores marcaron el comienzo de la temporada navideña. Foto: AP.

El pequeño se refería a la estrella de los dibujos animados “Blue’s Clues”, que no debe confundirse con la sensación internacional de dibujos animados Bluey, una cachorra pastor australiano que hizo su debut en el desfile. El globo de Bluey alcanzó una altura de un edificio de cuatro pisos y alcanzó el largo de siete taxis.

El Minion Stuart también estuvo ahí para emoción de los espectadores.

Pero fue Snoopy el que más captó la atención de Brenner Chernenko, de 8 años, incluso más que los personajes más contemporáneos. “Es uno de los clásicos”, dijo el niño de Rochester, Nueva York, quien iba acompañado de su padre Nate y su abuelo John Wopperer.

Era la primera vez que padre e hijo presenciaban en persona el desfile. Wopperer acudió por última vez hace tres años, antes de que la pandemia suspendiera el evento un año.

La tradición anual, que se remonta a casi un siglo, llenó las calles conforme una procesión de inflables gigantes. Foto: AP.

A Snoopy, vestido como astronauta, lo siguió otro favorito de siempre, Papá Pitufo.

En el desfile de este año hubo 16 globos gigantes, 28 carrozas, 40 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 10 grupos de actuación, 700 payasos y un Santa Claus.

El globo gigante de Goku vuelve a estar presente en la Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York. ¡Increíble!#ThanksGoku22 #MacysParade pic.twitter.com/5KQcmhks51 — Dragon Ball Latam (@latamdb) November 24, 2022

El presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, al igual que el año pasado, sostuvieron una llamada telefónica con los organizadores y agradecieron a los bomberos, policías y socorristas su participación.

A la procesión de personajes se le sumaron la cantante Paula Abdul, en su primera aparición en el desfile; la banda de indie pop Fitz and the Tantrums; la banda de chicos Big Time Rush; el presentador de “Blue’s Clues & You!” Josh Dela Cruz; la cantante Gloria Estefan; el cantante de gospel Kirk Franklin; el actor Mario López; la estrella del reggae Ziggy Marley; y Miss America 2022, Emma Broyles.

Los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who también formaron parte de las festividades, al igual que las estrellas de “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”, Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg. Jimmy Fallon & The Roots estarán en una carroza celebrando Central Park.

Algunos de los personajes que se pudieron observar este jueves en el tradicional #MacysParade fueron @Spiderman, Grogu, El Grinch y un enorme pavo🦃 #Thanksgiving2022 pic.twitter.com/yGmGPyTSFz — Juan Carlos Castillo (@casmood) November 24, 2022

JVR