Domina Ómicron con más récords; temen 50% de Europa infectada

Una escalada sin precedentes de Ómicron eleva los temores con nuevos récords a nivel global y en países como Estados Unidos y Francia; mientras que los pronósticos apuntan a que Europa será de las zonas más afectadas con la mitad de la población infectada en sólo dos meses.

Con apenas seis semanas de vida, esta variante de Covid arrasó con Delta y se convirtió en la dominante con hasta 60 por ciento de la incidencia mundial de nuevos positivos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que anticipaban ministerios del sector.

Su evolución llevó al planeta a la peor semana con 15 millones de positivos en siete días, 2.2 millones en promedio diarios, 50 por ciento más que la semana previa, cuando tuvo 9.5 millones. Sin embargo, la incidencia podría ser mayor, pues el jefe de emergencias del organismo, Mike Ryan, admitió que ante la escasez de pruebas sus datos están limitados.

En este panorama, Estados Unidos es el peor foco con la mayor incidencia de infecciones, pues alcanzó en un día casi la décima parte del total mundial con 1.3 millones de personas que contrajeron el virus rompiendo su marca del pasado 3 de enero. Y éste no es el único máximo, pues los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) notificaron que por segundo día consecutivo se rompió el récord de hospitalización con 145 mil 982 pacientes, 10 mil más que antier, hecho por el que expertos y el gobierno analizan el uso indispensable de mascarillas KN95, asegurando que son las más seguras ante una variante mucho más transmisible que otras.

Por separado, el director europeo de la OMS, Hans Kluge, indicó que las predicciones en Europa revelan altas tasas de contagios con poco más de la mitad de la población que enfermará en un plazo de entre seis y ocho semanas, según un rastreo del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME), mismo que indica que tan sólo en la primera semana del año el continente contabilizó siete millones de casos, rompiendo con la máxima incidencia de 2021.

Un ejemplo de esta velocidad es Francia que ayer sumó 368 mil positivos, imponiendo un nuevo récord que, aunque es preocupante, aún está lejos de los peligros que estiman en EU, aunque prevén que la segunda alcance su pico a finales de enero para después ir a la baja como Sudáfrica, al considerar que habrá menos personas por contagiar, escenario que expertos de Oxford señalan ya experimentaría Gran Bretaña tras una caída desde las 200 mil infecciones diarias.

Pese al riesgo, no prevé nuevos confinamientos como los que aplica China; no obstante, exhortó a gobiernos a ser responsables con su situación y redoblar esfuerzos, de lo contrario no estarán preparados para oleadas de ingresos, sobrecargando, otra vez, al sector médico.

Asimismo, rechazó las posturas de naciones como España de que este virus es una simple gripe, luego de que el presidente Pedro Sánchez dijera que llegó el momento de dejar de atenderlo como una pandemia. Kluge advirtió que con tal propagación no hay signos de que se haya transformado en un problema endémico. Al respecto, la epidemióloga Maria van Kerkhove insistió en romper con el pensamiento de que Ómicron es “un resfriado común”, pues también causa decesos y hospitalizaciones como Delta, aunque en menor medida.

A la par de esta información, en Sudáfrica —donde surgió Ómicron— identificaron un factor que hace que se propague tan rápido; se trata de su carga asintomática, pues según dos estudios de esa nación hay más personas que dan positivo sin molestias que aquellas que presentan síntomas, con lo que hay pacientes que desconocen el riesgo y diseminan el virus. Dicha información se refuerza con un análisis británico en torno al periodo de transmisibilidad que indica que hasta el día cinco de contagio alguien puede infectar a otros, lo que pone en duda los recortes de los periodos de aislamiento recomendados por país.

Antes estos riesgos continuos y la negativa de algunos sectores a vacunarse, varias naciones estudian cambios en restricciones como las multas. En esa posición se encuentra Canadá, en donde autoridades de Quebec prevén imponer un “impuesto de salud”, aun sin especificar de cuánto, a quienes rechacen la administración de las dosis, reconociendo que este sector en caso de enfermar representa un mayor coste médico y advierten que una minoría no puede poner en riesgo a los que ya están completamente vacunados. Mientras que la sanción económica en Australia aplicaría a quienes no reporten un contagio Covid, esto en torno a las pruebas caseras, pues señalan que en la región de Nueva Gales hay personas que dan positivo, pero para evitar restricciones no dan aviso a las autoridades, pues no registran su resultado, por lo que esta medida es una alternativa para obligar a notificar sus contagios.