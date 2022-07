Donald Trump anuncia que va por candidatura a la presidencia de EU

Durante un evento en Washington, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sus intenciones de volver a competir por la candidatura a la presidencia de su país.

Donald Trump reveló sus intenciones de volver a ser presidente de Estado Unidos en la primera visita que realizó a Washington desde que dejó la Casa Blanca.

“Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo ”, aseguró durante una reunión organizada por el panel de expertos America First Policy Institute.

Este noviembre la gente va a votar para detener la destrucción de nuestro país. Van a votar para rescatar el futuro de Estados Unidos Donald Trump, expresidente de Estados Unidos

Además, afirmó que es #el único que puede salvar al país de la destrucción" y destacó que se prepara para un "regreso increíble", debido a que si no vuelve a la contienda presidencial, " nuestro país está condenado ", aseveró.

Tenemos que hacer un gran trabajo en 2024, (...), un republicano recuperará la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá Donald Trump, expresidente de Estados Unidos

Las declaraciones del exmandatario se sucitan a unos días del último informe del comité que investiga al asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021, el cual revel que Donald Trump se "sentó durante horas" para ver cómo se desarrollaba el ataque, en lugar de actuar para detener el violento incidente.

