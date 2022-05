Escala choque y piden armar a docentes

La peor masacre en Texas con 21 víctimas mortales, y que ese estado será sede de la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), escaló las tensiones entre líderes y partidos en torno al control de armas, pues mientras unos exigen una regulación inmediata otros proponen armar a maestros para combatir estos hechos.

Aunque el objetivo es reducir el uso de éstas, el fiscal de Texas, Ken Paxton, promovió capacitar a docentes para que respondan ante una agresión de este tipo.

En una entrevista con Fox, dijo que debería existir un programa para “armar a los docentes” y proteger las aulas, pues recordó que en ocasiones es más fácil que ellos respondan en vez de la Policía, por los minutos valiosos para actuar.

Su propuesta la dio a conocer al señalar que lo que planteó el senador republicano, Ted Cruz, de que haya policías armados en todos los campus no es viable, lo que generó críticas, pues algunos criticaron que se trate de impedir un acto violento con armas, pues no abona al debate.

En tanto, senadores demócratas respaldaron al presidente Joe Biden al insistir que es posible legislar en torno a las normas de bandera roja, para garantizar la verificación de antecedentes y así evitar que personas de riesgo, como aquellas con problemas mentales, adquieran armas.

En tanto, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, instó a empujar enmiendas contra el terrorismo interno.

En ese sentido, el aspirante de su partido a gobernador de Texas, Beto O’Rourke, encaró a su rival Greg Abbott durante la conferencia de prensa al recriminar que no está haciendo nada en la materia: “Dijiste que esto no era predecible, esto era totalmente predecible y eliges no hacer nada”, al advertir que si gana en la entidad hará cambios.

Tema en el que Biden puso la mira en ajustes legislativos al advertir que el país no debe permitir que jóvenes de tan corta edad adquieran armas de asalto. Al pugnar por restricciones, sentenció que la Segunda Enmienda, con la que republicanos justifican la portación de armas, “no es absoluta”, pues cuando se creó no se imaginó que habría adolescentes compraría cañones.

En esta discusión, Abbott admitió que hay un enorme enojo por la tragedia que sacudió a Uvalde; sin embargo, fue blanco de críticas, pues pese a la masacre, aún considera participar en la reunión anual de la NRA en la que será orador mañana junto al expresidente Donald Trump, a cuya charla se prevé vetar el uso de armas de fuego.

Ello recuerda que la mayoría de los financiados por la asociación son legisladores de tendencia conservadora.