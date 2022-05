Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, anuncia que no asistirá a Cumbre de las Américas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, acusando a Estados Unidos de organizar este evento "de manera no inclusiva".

Afirmó que Estados Unidos ha estado realizando presiones para que diferentes países dejen sus reclamos para que la Cumbre de las Américas incluya a todas las naciones americanas.

te puede interesar Biden convoca a "sanar el alma" de EU ante crímenes violentos

Pese a que Cuba comparte la posición de otros líderes de la región que han reclamado que todos los países tienen que ser invitados, Díaz-Canel aseguró que debido a la actitud de Estados Unidos no asistirá "en ningún caso" , aunque aclaró que la voz de su país se hará escuchar en la IX edición del evento.

"Todos conocemos que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio esta Cumbre de las Américas de manera no inclusiva. Desde el diseño original, en su pretensión inicial, estaba planteado que la Cumbre no fuera inclusiva. Y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba" Miguel Díaz-Canel

​Presidente de Cuba

Agregó que a pesar de las demandas de la región para que se le pusiera un a las exclusiones en estos eventos, Estados Unidos ha "ejercido brutales presiones para desmovilizar los justos y firmes reclamos de que la Cumbre debería ser inclusiva".

Por ese motivo, Díaz-Canel agradeció la posición de quienes se han opuesto a la decisión de no invitar a la Cumbre de las Américas a países que "falten el respecto a la democracia", como el subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo recientemente sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela.

...

Cabe recordar que México ha defendido la asistencia de todos los países de la región a la Cumbre de las Américas, pues el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de que no todos sean invitados no asistirá, y en su lugar acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, aseguró el mandatario.

CEHR