Evalúa Israel retirada parcial en sur de Gaza

El gobierno israelí analiza la posible salida de sus fuerzas militares del sur de Gaza en un intento de presionar al grupo terrorista Hamas para una tregua.

Según fuentes israelíes y de Estados Unidos, nación mediadora en esta guerra, se prevé que al menos los soldados que se encuentran cerca de los límites con Egipto abandonen esa zona para facilitar un nuevo acercamiento que permita retomar las negociaciones por la liberación de los 120 rehenes que siguen retenidos en túneles por los yihadistas, como exigen las familias afectadas.

Pese a la negativa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a ceder ante las demandas del rival, se prevé dar un paso como piden quienes aguardan por los cautivos para mostrar su intención de negociar, de acuerdo con medios locales; sin embargo, se desconoce el número de tropas desplegadas en esa frontera o cuántos saldrían de dicho punto, pero se reveló que se discutió en privado con El Cairo para garantizar la seguridad de la zona, principalmente en el llamado Corredor de Filadelfia.

Y es que dicho punto es clave para Tel Aviv, ahí sus Fuerzas de Defensa han encontrado múltiples túneles clandestinos en los que presuntamente se ocultaron mandos islámicos y retuvieron o trasladaron a los secuestrados tras la masacre del 7 de octubre del año pasado; incluso el ejército puntualizó que ésta es la zona donde más entradas subterráneas localizaron, mismas donde se identificaron trampas explosivas, arsenales enemigos y hasta cámaras.

No obstante, aún no hay una definición en la materia, pues Israel no está convencido de que el rival atienda las propuestas que se han entregado para un posible alto al fuego parcial, como sugirió Estados Unidos, muestra de ello es que sus tropas mantienen operaciones ofensivas dentro y fuera de la Franja.

En una de éstas se reportó que se lanzó un ataque contra Damasco en el que Israel eliminó presuntamente a un empresario aliado del presidente sirio, Bashar al Assad, a pocos días de asesinar al alto comandante de la organización terrorista Rafa Salamej, hecho del que el diario New York Times reveló que las fuerzas encargadas aguardaron el momento exacto para lanzar el ataque, pues esperaban que éste fuera visitado por el mando militar, Mohammed Deif, para concretar el duro golpe.

En tanto, la población palestina sigue sumergida en una terrible crisis y carencia por la devastación que ya cumplió nueve meses y por la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que reconstruir Gaza llevará años, pues tan sólo el retiro de 40 millones de toneladas se prolongará antes de comenzar a levantar viviendas, escuelas, templos y hospitales alcanzados por los bombardeos israelíes contra los terroristas.