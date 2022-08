Fiscal Garland pide a juez hacer pública la orden de cateo en residencia de Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó transparentar la orden de cateo en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago.

Luego de múltiples exigencias de los republicanos para conocer el origen de esta autorización, el fiscal Merrick Garland informó que solicitó a un juez una moción para revelar públicamente la orden con la que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanó y decomisó 10 cajas de documentos clasificados en la propiedad del magnate en Palm Beach, Florida.

En una conferencia de prensa informó que él mismo autorizó personalmente la orden y, ante la críticas, sostuvo que se trató de una medida que no se tomó a la ligera, al defender el proceder de las autoridades en torno a un caso seguridad nacional, hecho que Trump ha tachado de persecución política y hasta dejó entrever que el operativo pudo ser un plan para “sembrar” evidencia en su propiedad.

Asimismo, Garland recriminó el aumento de amenazas contra el departamento y la agencia, pues se han registrado amenazas de muertes y esta mañana se registró un intento de ataque contra las instalaciones, pues un hombre armado intentó ingresar a las oficinas del FBI en Ohio.

Esta información se da a conocer luego de que el diario the New York Times reveló que desde la primavera el Departamento emitió un citatorio para Trump, co el objetivo de que entregara la información que se sospechaba estaba en su mansión.

