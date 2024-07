Gobierno de EU protegerá a Trump con “todos los recursos disponibles” en Convención Republicana, asegura Biden

El presidente de EU Joe Biden dio una conferencia de prensa sobre el ataque que sufrió el expresidente Donald Trump, en la cual dijo que el gobierno entregará “todos los recursos disponibles” para maximizar la seguridad del republicano en los eventos públicos que se realizarán esta semana.

En el mensaje a medios, Joe Biden dijo que Trump ya ha recibió un “elevado nivel de seguridad” y que le ordenó al Servicio Secreto darle “todos los recursos disponibles” para garantizar su seguridad.

Asimismo, Biden afirmó que ordenó al Servicio Secreto revisar todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, la cual se celebrará la próxima semana, comenzando este lunes 15 de julio, en Wisconsin.

Donald Trump sufrió un ataque el sábado en Pensilvania; el tirador habría sido un joven de 20 años. Reuters.

leer más FBI identifica a Thomas Matthew Crooks como agresor de Donald Trump, reporta Reuters

Finalmente, destacó que ordenó una revisión independiente de la seguridad que trabajó en el mitin del sábado, con el objetivo de determinar qué fue lo que ocurrió.

Sin embargo, destacó que la investigación sigue en sus primeras fases, y urgió a no hacer especulaciones.

“Pido a todos, por favor, no hacer supuestos por sus motivos o afiliaciones. Dejen al FBI y otras agencias afiliadas hacer su trabajo. He dado instrucciones para que esta investigación sea exhaustiva y rápida, y los investigadores dispondrán de todos los recursos que necesiten para llevarla a cabo”, dijo el presidente de EU.

Finalmente, remarcó que “un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos. Esto no es lo que somos como país. No es Estados Unidos, y no podemos permitir que esto ocurra. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar para todos, pero nada es más importante que eso ahora mismo”.

