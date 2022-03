Invasión en Ucrania es "absolutamente correcta", defiende Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió que la decisión de invadir Ucrania más allá de las regiones afines a la zona de Donbás es "absolutamente correcta".

En conferencia de prensa, Putin reiteró que sus objetivos en Ucrania son defender a las comunidades de habla rusa mediante la "desmilitarización y desnazificación" del país.

El mandatario aseguró que el ejército ruso "cumplirá todas las tareas" y señaló que a estas alturas de la incursión "casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa".

Vladimir Putin detalló que en las incursiones militares no hay reclutas involucrados y mencionó que la operación está siendo dirigida sólo por soldados profesionales.

"No hay ni un solo recluta y no planeamos que lo haya... Nuestro ejército cumplirá todas las tareas. No lo dudo en absoluto. Todo va según lo previsto".