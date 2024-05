Israel admite crimen de civiles “por error” y desata condenas

La ofensiva israelí en Rafah desató otra condena mundial ante la indignación por la muerte de 45 civiles, pues ese gobierno no da señales de ajustar sus métodos de guerra.

Países y organismos exigieron al gobierno detener su plan militar en Gaza, proteger a miles de gazatíes y un alto al fuego, pero éste justificó el ataque del pasado 26 de mayo para anular al grupo terrorista Hamas al sostener que no cederá, aunque admitió un “percance trágico”.

Las Fuerzas de Defensa (FDI) aseguraron que en cada incursión tratan de evitar un impacto a personas no involucradas en la guerra; lamentablemente, erraron al disparar dos misiles contra blancos específicos, como el comandante terrorista de operaciones en Cisjordania Yassin Rabia, y provocaron un incendio que rápidamente se extendió al campamento de desplazados en Tel Al-Sultan, tras evacuaciones forzadas cerca de la frontera con Egipto, acto ante el que el premier Benjamin Netanyahu dijo en un discurso “algo salió trágicamente mal”, mientras más voces piden su dimisión.

El fuego arrasó con decenas de tiendas, donde recuperaron cuerpos carbonizados, entre ésos los de 23 niños, según la Media Luna Roja y de la Autoridad Palestina a días de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) instara a Tel Aviv a detener los bombardeos a esa zona.

El líder de las Naciones Unidas aseveró que “este horror debe terminar” al exponer que Israel pone en riesgo a los civiles en cada nuevo ataque. António Guterres

De inmediato, palestinos denunciaron una “nueva masacre” contra su pueblo en supuestos ataques deliberados, acto que aprovechó Hamas al insistir que esas tropas no distinguen a civiles de supuestos combatientes, por lo que recalcaron el llamado a palestinos a levantarse contra el invasor, mientras siguen las protestas propalestinas como en París.

Para contrarrestar el reclamo, el ejército israelí adelantó que investigará para determinar si hubo una falla, pero sin adelantar consecuencias, tema en el que el mundo demandó rendir cuentas. Pero éste no es el único percance en la mira, pues se reportó que en la zona fronteriza también hubo un intercambio de disparos entre tropas israelíes y egipcias, en las que murió un soldado del país vecino.

Pero Israel no logró sofocar la avalancha de críticas, cada vez más duras, por presuntas violaciones al derecho internacional y atentar contra civiles ante un saldo de casi 36 mil decesos en más de siete meses, por lo que buscan hacer que cumpla el fallo de la CIJ.

Volker Türk, alto comisionado del sector, advirtió que, pese a los repetidos llamados, Tel Aviv no ha hecho ningún ajuste para corregir el impacto a gazatíes ONU-DH

Italia fue uno de los más críticos al sostener que esa postura “ya no se puede justificar”, tras ataques que arrastran a inocentes, tema en el que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, acusó que Tel Aviv ya no diferencia entre Hamas y Palestina. Acto al que se sumó Naciones Unidas al exhibir en un tono enérgico que el “horror debe terminar” y pedir un alto al fuego, según declaraciones del secretario del sector, António Guterres.

Para él no hay razón para agredir de esa manera, pues se expone a los civiles; mientras que el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, apuntó que el horror del fin de semana demuestra que Tel Aviv no buscó corregir y que “literalmente no hay ningún lugar seguro en Gaza”, como apuntó también el presidente francés, Emmanuel Macron, lo que enfatiza que quienes estaban en el campamento acababan de huir de Rafah.

En tanto, la Unión Europea busca vías para que Israel reduzca al menos la intensidad de las incursiones que ponen en riesgo a civiles, lo que ya le valió denuncias y una orden de aprehensión contra el premier por presunto exterminio.

El organismo calificó de “jornada sangrienta” lo ocurrido el 26 de mayo al reportar que recibieron a 190 víctimas tras el ataque que incendió el campamento de refugiados Médicos Sin Fronteras

Pero Estados Unidos se mostró más mesurado; aunque se dijo decepcionado lo instó a tomar más precauciones para resguardar a gazatíes en la persecución de Hamas; no obstante, reconoció la magnitud del ataque ante imágenes desgarradoras, donde ciudadanos recuperaron entre las cenizas algunas pertenencias para desplazarse a otro sitio.

Y ante el choque, se reveló que hoy mismo se reunirá de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación y lanzar un nuevo llamado para que Israel acate lo impuesto por la CIJ.