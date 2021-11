Jeff Bezos lanza cuatro predicciones sobre el futuro de la humanidad

Luego de la inconformidad que desató en Hawái por la compra de una mansión de 78 millones de dólares, Jeff Bezos volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por las predicciones que lanzó sobre la humanidad.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, participó en unas pláticas en las que compartió sus predicciones sobre el futuro de todos los seres humanos, y habló de la vida en el espacio y el papel que tendrá en eso su compañía Blue Origin.

También dijo que no concibe que no exista vida inteligente fuera del planeta Tierra, pero que duda mucho que los extraterrestres lo hayan visitado porque, para él, no tienen interés en dejar su sistema solar.

Las predicciones de Jeff Bezos para la humanidad

Trabajar la energía fuera de aquí. Dijo que habrá que construir plantas energéticas en el espacio para poder traer la energía a la Tierra y seguir con el ritmo que llevamos.

“Este planeta es tan pequeño que si queremos seguir creciendo como civilización, usando más energía como civilización, mucho de eso en el futuro tendrá que hacerse fuera del planeta”.

La única manera de preservar la Tierra será irnos. Bezos asegura que el globo terráqueo no podrá soportar a más de 10 mil millones de personas, mientras que el sistema solar puede mantener a un billón. Por lo que la mayoría de los humanos nacerá en el espacio.

La vida dentro de naves espaciales gigantes. Dice que viviremos en enormes colonias flotantes en el espacio, algo así "como la película Elysium". De acuerdo con El Confidencial, Bezos cree que dichas naves estarán muy cerca de aquí, en caso de que haya que volver “por cualquier cosa”.

La Tierra será planeta de vacaciones. Uno de los hombres más ricos del mundo está convencido de que la gente visitará el orbe como visitar un parque nacional o la playa, y de que las futuras generaciones verán el lugar donde ahora vivimos como un lujo.

