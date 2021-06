Sudáfrica desecha dos millones de vacunas Johnson & Johnson por posible contaminación

La Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica (SAPHRA) anunció que desecharán cerca de dos millones de vacunas contra COVID-19 de Johnson & Johnson por problemas de fabricación.

Esta decisión fue tomada como anticipación luego de que el pasado viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció que no podrían usarse cerca de 60 millones contra COVID-19 de la farmacéutica estadounidense.

De acuerdo con The New York Times, la empresa fabricante de la vacuna antiCOVID Johnson & Johnson, Emergente BioSolutions, no "siguió la fabricación adecuada" en una fábrica ubicada en Baltimore.

Las pruebas realizadas indican que la fórmula de Johnson & Johnson se mezcló con componentes de la vacuna británica AstraZeneca, la cual es producida en el mismo lugar. Al respecto, SAPHRA anunció en un comunicado:

Se tomó la decisión de no distribuir las vacunas producidas a partir de lotes de componentes medicinales inadecuados SAPHRA

La ministra sudafricana de Salud, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, afirmó que los lotes afectados por esta posible contaminación equivalen a "dos millones de dosis", las cuales se encuentran almacenadas en un laboratorio al sur del país.

Cabe destacar que Sudáfrica es el país más afectado del continente africano por la pandemia mundial, ya que actualmente suma más de un millón 700 mil casos y alrededor de 58 mil muertes por COVID-19.