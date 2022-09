Juez pone la mira en la defensa de Trump

El juez Raymond Dearie, designado como “maestro especial” en la revisión de documentos incautados al expresidente estadounidense Donald Trump, puso contra las cuerdas a la defensa del magnate al advertir que no hay evidencia que impida su examinación

En una primera audiencia a más de un mes del allanamiento que hizo el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el inspector independiente cuestionó al equipo sobre el material que supuestamente fue desclasificado por el republicano para separar éste de entre los más de 10 mil documentos en poder del Departamento de Justicia.

Sin embargo, éstos rechazaron responder a las interrogantes del magistrado para aclarar si el entonces presidente quitó los candados al material que la agencia sostiene es altamente confidencial, según sellos mostrados en fotografías tras la redada del pasado 8 de agosto en la residencia de Mar-a-Lago.

Por ello, Deary —quien recientemente fue nombrado “perito especial”— quiso consultar tanto con los abogados de Trump como con representantes de Justicia y del FBI sobre el borrador del plan para identificar los archivos que no deberían ser expuestos en la indagatoria, pues refieren que había total libertad para tenerlos, pues Trump los desclasificó y que hay otros con privilegiados, por ser material abogado-cliente.

Pero los defensores se resistieron a dar detalle al sostener que responder a sus dudas expondría la estrategia que preparan en favor de su cliente, quien sigue bajo la lupa por violaciones a la Ley de Espionaje. Su abogado James Trusty apuntó que no deberían ser obligados a dar información, especialmente cuando aún no se conocen los cargos que podrían fincar en contra de Trump.

Además ese equipo objetó las preguntas bajo el fundamento de que cualquier dato adicional podría terminar en una acusación posterior.

Dicha postura pone en duda los argumentos en los que ha insistido el exinquilino de la Casa Blanca, quien también es investigado por su participación en la insurrección en el Capitolio, así como la evidencia de que saben que su cliente podría ser imputado por varios delitos a casi dos años de perder las elecciones ante Joe Biden.

En dicho proceso sus abogados también podrían ser acusados por presunta obstrucción, como han revelado medios estadounidenses, pues estarían implicados en la retención ilegal del material solicitado por los Archivos Nacionales de EU, pues tres meses antes del cateo la agencia de seguridad ya habría solicitado el material retirado de la Casa Blanca en la antesala del fin del mandato de Trump, mismo que incluye datos de armas nucleares de otras naciones.

Y es que resalta que, al no revelar detalles de la desclasificación cuando aún estaba en funciones Trump, Dearie, quien externó su molestia por la negativa de los abogados, se verá obligado a conceder la revisión completa a la parte acusadora, según fuentes consultadas por Associated Press. Hecho ante el que el juzgador federal abundó que, sin especificaciones en la materia, la única opción será permitir la inspección total, pues no existen bases judiciales para impedir la revisión, en el proceso que encabeza la jueza Aileen Cannon.

Ante esta situación, Dearie recordó a los abogados “no puedes tener un pastel y comértelo también”, según palabras reproducidas por varios medios estadounidenses y sostuvo que esa estrategia no dictará ni afectará su recomendación a la jueza que tomó el caso inicialmente. Ante lo que Trusty reconoció que saben que no se trata de un juego.

Ese mensaje enfatiza que, pese a sus estrategias, no pueden controlar el caso, en el que el Departamento que encabeza Merrick Garland, ya llevaba ventaja, pero fue interrumpido en la revisión, pues Cannon admitió la demanda de Trump, y que el gobierno ve como una táctica para retrasar el caso, pues el exmandatario ha insistido desde agosto pasado que hay una persecución en su contra. Y reiteró que tiene hasta finales de noviembre para tomar una decisión, de acuerdo con los plazos estipulados por Cannon.