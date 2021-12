Lanzan cohete con regalos de Navidad para astronautas en la Estación Espacial

SpaceX lanzó el martes un cohete con una cápsula que lleva regalos de Navidad, golosinas y suministros a la Estación Espacial Internacional. La firma aeronáutica de Elon Musk recibió su propio regalo luego del lanzamiento: el centésimo aterrizaje exitoso de un cohete de la compañía .

El cohete Falcon despegó antes del amanecer del Centro Espacial Kennedy de la NASA y apenas fue visible entre la niebla y las nubes. El artefacto llevó a la órbita terrestre una cápsula Dragon cargada con más de dos mil 950 kilogramos de equipo para los siete astronautas.

Varios minutos después, el propulsor de la primera etapa tomó tierra en posición vertical sobre una plataforma oceánica, seis años después del día en que la compañía de Elon Musk logró su primer aterrizaje de un cohete de propulsión en 2015.

"Es fundamental reducir el costo de los vuelos espaciales para continuar reutilizando estos cohetes impulsores cada vez más. Cien es un gran hito, así que estamos entusiasmados con eso", declaró la gerenta de esta misión de SpaceX, Sarah Walker. "También estamos emocionados de ver los pocos impulsores nuevos que tenemos que producir a medida que pasan los años", agregó.

Entre los artículos que llegarán a la Estación Espacial Internacional el miércoles hay regalos de Navidad a los astronautas de sus familias, así como pescado ahumado y pavo, ejotes y pastel de frutas.

El director del programa de la estación espacial de la NASA, Joel Montalbano, no quiso divulgar más. "No me le adelantaré a Santa Claus y no les diré lo que se enviará", dijo a los periodistas en la víspera del lanzamiento.

La entrega también incluye un experimento con detergente para ropa. Actualmente, los astronautas de la estación tiran su ropa sucia a la basura. Procter & Gamble Co. está desarrollando un jabón completamente degradable para su posible uso en la estación, en la Luna y más allá.

SpaceX cerró el año con 31 lanzamientos, la mayor cantidad jamás realizada por la compañía.

KEFS