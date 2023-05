Levanta alerta choque contra residencia en Downing Street

La Policía Metropolitana de Londres confirmó una embestida en Downing Street, la residencia oficial del primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, sin que se reportaran heridos.

Un fuerte estruendo por el impacto del Kia plateado contra el enrejado sorprendió a transeúntes ayer, mientras la seguridad contuvo al conductor que presuntamente intentó irrumpir en la zona.

Tras el incidente, el sospechoso fue neutralizado y esposado por conducción peligrosa y posibles daños criminales, tras descartar un riesgo, pues en la zona aún se encontraba el premier, quien estaba por salir debido a un evento, lo que obligó a revisar con apoyo de escuadrones especiales la unidad para determinar si había armas o explosivos, de acuerdo con medios locales.

Cámaras de seguridad captan la ruta por la que llegó el Kia plateado. Foto: Especial

Pero tras unos minutos las autoridades rebajaron la alerta al señalar que no había indicios de terrorismo y, aunque seguían las investigaciones, no quedó claro si fue un acto intencional. Poco después surgieron videos del momento en que la unidad atraviesa la avenida y se estrella contra la barricada presuntamente después de disminuir la velocidad, pero no hubo información oficial sobre la velocidad con la que ocurrió el impacto.

No obstante, resalta que éste es del segundo incidente en condiciones similares contra instalaciones de una potencia en menos de una semana.

Tres días antes, la Policía de Estados Unidos confirmó el arresto de un adolescente, identificado como un supremacista blanco, luego de que impactará un camión contra las rejas de un parque cercano a la Casa Blanca.

El agresor, de ascendencia india, confesó que su plan era matar al presidente Joe Biden para supuestamente tomar el poder, por lo que fue imputado por amenazas, conducción temeraria y otros cargos, mientras siguen las investigaciones para determinar si actuó solo o con algún grupo extremista, pues en la unidad hallaron una bandera nazi.