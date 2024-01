Ecuador: matan a fiscal del caso de toma armada de canal de TV

Ocho días después de la irrupción inédita del narco en el canal TC Televisión, el fiscal del caso César Suárez fue asesinado a plena luz del día en Guayaquil, la ciudad más violenta de Ecuador.

Medios como Primicias y El Universo, citando fuentes de la Policía Nacional, revelaron que el funcionario fue interceptado alrededor de las 14:00 horas de ayer.

Presuntamente, sicarios le dispararon hasta en 20 ocasiones cuando circulaba en la Avenida del Bombero a bordo de una camioneta Mazda blanca poco después de salir de la sede de la Policía Judicial a una audiencia en la Unidad de Justicia de Albán Borja

En medio del estado de excepción que impuso el presidente Daniel Noboa desde el pasado 8 de enero, la Fiscalía general condenó el atroz crimen de quien dirigió casos clave anticorrupción, luego de que agentes corroboraran su identidad tras el ataque ocurrido a unos cinco kilómetros del set donde, supuestamente, Los Tiguerones secuestraron a periodistas en plena transmisión en vivo para provocar terror a nivel nacional.

Ya en la escena, uniformados reportaron que el cuerpo del fiscal de Guayaquil quedó tendido al interior de la unidad, hecho del que se difundieron imágenes en redes sociales. Mientras que la ventana del lado del piloto daba cuenta de la magnitud de la agresión con múltiples impactos de bala, al tiempo que acordonaron la unidad, pues curiosos se acercaron ante la ola de violencia desatada a pocas semanas del cambio de poder.

La ventana del lado del piloto muestra los múltiples impactos de bala. Foto: Especial

Aunque hasta el cierre de esta edición no se identificó a un grupo responsable del crimen se informó que todo apunta a un ataque directo y que lo vigilaban. Pues se detalló que lo atacaron minutos después de dejar sus oficinas y a sabiendas que no gozaba de seguridad, pues Suárez Pilay admitió días antes a El Universo que no contaba con guardaespaldas, pese a que desde hace años recibía constantes amenazas de muerte.

También se supo que César Suárez interrogó a los detenidos e imputados por terrorismo tras la irrupción en TC Televisión, delito que se castiga en Quito con hasta 26 años de prisión.

Y la Policía Nacional acelera la investigación al desplegar equipos especializados para rastrear a los sospechosos, de los que no se dio número ni indicios de su escape; pero reporteros precisaron que la corporación da máxima prioridad, pues en mensajes en un chat de WhatsApp advirtió que no se dejarán vencer, replicando el mensaje de Noboa.

Por separado, tras el crimen y la ola violenta por la que sigue prófugo el principal capo de la región y cabecilla de Los Choneros, José Adolfo Macías, Fito, la fiscal general, Diana Salazar, aseveró a los 22 grupos del narco que operan en el país que este homicidio no quedará impune.

En un video compartido en la red social X, la funcionaria enfatizó que la muerte de un compañero, aunque los puede quebrar, también los impulsa a actuar con más fuerza y compromiso con apoyo de las fuerzas del orden.

Asimismo, externó sus condolencias a la familia mientras colegas lamentaron el crimen de uno de los pocos funcionarios honestos y valientes.

Tema ante el que admitió que es claro que el crimen busca intimidarlos para detener su compromiso por la seguridad ante el trabajo implementado a través del Plan Fénix y desde que el Gobierno le declaró la guerra a más de 20 mil terroristas en la nación al declarar un “conflicto interno armado”.

Gráfico

Y ante la inseguridad, la fiscal Salazar solicitó reforzar la protección de funcionarios del ramo ante posibles actos de intimidación, ataques y hostigamiento, lo que recuerda que Suárez evitaba hablar de amenazas en su contra, pues éstas seguían bajo investigación.

Pero su crimen anticipa que éstas se destapen poco a poco para identificar a grupos que lo tenían en la mira. Asunto en el que abundó el ministro del Interior en la era de Lenín Moreno, José Serrano, aunque le generó consecuencias.

Casi al cierre de la edición, la autoridad abrió una investigación en su contra por difundir a través de su cuenta de X información reservada. Y es que comentó que Suárez Pilay solicitó horas antes expedientes ligados a la esposa de Fito, hecho que pudo filtrar algún “canalla”.

Tras el deceso, medios resaltaron que el fiscal especializado en Derecho Constitucional lideró casos emblemáticos en corrupción, peculado y delincuencia organizada, entre los que destacan uno del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y el de Metástasis.

Ese último, calificado como corrupción hospitalaria, adquiere mayor relevancia porque uno de los involucrados, Daniel Salcedo Bonilla, fue detenido en Panamá un día antes del homicidio tras una ficha roja de Interpol y a días de que fue condenado a 13 años de prisión junto a su hermano Noé, por lavado de activos.

Y Ecuador ya acelera su extradición, pues anoche la Fiscalía confirmó que ya hizo el trámite correspondiente para que el hombre que sobornó a nombre del capo Leandro Norero rinda cuentas ante la justicia de su país.