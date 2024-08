Mpox se extiende; variante en África alcanza a Europa

Asólo 24 horas de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia sanitaria por mpox, el virus llegó a Europa, pues Suecia confirmó su primer caso, que atribuye a la nueva variante (clado Ib) que tiene a África en un nivel de alerta máxima tras un brote que se extendió a 15 naciones del continente.

El Ministerio de Salud y la agencia sanitaria suecos notificaron que un residente de Estocolmo contrajo la variante más grave y más infecciosa, que se transmite por contacto habitual o sexual, tras un viaje a África al declarar en conferencia “tenemos un caso del tipo más grave de mpox”, según una agencia local.

Sin embargo, no se especificó en qué país estuvo, sólo que fue “un área donde hay un gran brote”, ni tampoco la condición o sintomatología del paciente que, aseguran, buscó atención por sí solo y ahora está bajo tratamiento, lo que deja en vilo el rastreo del virus, pues podría provenir de la República Democrática del Congo, zona más crítica con 96 por ciento de la incidencia del reciente brote, o de países que reportan sus primeros positivos, lo que habla de la rápida propagación que ya advertían expertos.

Dicha infección fue corroborada por la OMS liderada por el médico en jefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al oficializar el primer caso del brote africano fuera del continente debido a la enfermedad endémica que hasta hace meses se conocía como viruela del mono o viruela símica. Ello resalta la respuesta global para implementar nuevas estrategias, controles y reforzar la vigilancia ante la infección que puede ser letal.

No obstante, Suecia descartó medidas sanitarias adicionales a las llamadas “reglas de conducta” como en el caso de viajeros, actitud que refleja que lo ven con seriedad, pero como un hecho aislado por un muy bajo riesgo, ya que ese territorio ocupa el puesto 11 en Europa entre los países de mayor prevalencia. Según el recuento de la OMS desde enero del 2022 hasta junio pasado ya suma 297 positivos, muy lejos de potencias como España, Francia, Reino Unido y Alemania, que oscilan entre los tres mil y ocho mil pacientes infectados.

Pero ante esta amenaza, ese gobierno ya se coordina con el regulador médico europeo que determinaría una respuesta regional en caso de ser necesario, pues esperan más casos en el continente, pero confían en que gracias a sus recursos detengan el virus rápidamente, lo que recuerda que Europa y América acumulan 90 por ciento del total de infecciones totales a nivel global, de acuerdo con datos recopilados hasta junio pasado.

Y, aunque no es un alarma generalizada, obliga a otros gobiernos a tomar precauciones, por lo que Estados Unidos y Canadá ya lo vigilan y de momento no registran casos por la emergencia sanitaria global, pero anticipan medidas de contención, pues la alerta previa alcanzó a más de 100 naciones en las que mpox no es endémica.

Para atender esta situación la OMS dijo que requiere una inversión de hasta 15 millones de dólares, tema en el que ya liberó 1.5 millones e invitó a organizaciones y farmacéuticas a una mayor colaboración, llamado que respondió Gavi, el mayor grupo de vacunas, al adelantar a Reuters que para hacer frente al brote destinará hasta 500 millones de dólares para transferir dichas dosis a países africanos afectados.