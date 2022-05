Nicolás Maduro anuncia que solicitará la visa para ir a concierto de salsa en EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que tiene intensiones de sacar su visa para asistir a un concierto de salsa en Nueva York, Estados Unidos.

"Estoy pidiendo mi visa para volver a Nueva York al Festival de la Salsa Boricua", afirmó el mandatario durante su programa de radio "La Hora de la Salsa y la Alegría".

También aprovechó la oportunidad para expresar su amor por la nación norteamericana: "Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor", señaló.

Afirmó que ya realiza los preparativos para asistir junto con su esposa al concierto de salsa, el cual se realizará el próximo 11 de junio.

Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo ahí