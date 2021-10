Niegan trasplante de riñón a mujer de EU por no estar vacunada contra COVID-19

Un hospital de Colorado, Estados Unidos, se negó a realizar un trasplante de riñón a una mujer por no estar vacunada contra el COVID-19; la paciente se enfrento a una decisión que involucraba su salud con sus creencias religiosas.

De acuerdo con AP, el nosocomio detalló que no aprobaría la intervención quirúrgica hasta que Leilani Lutali, de 56 años, no se vacunara; sin embargo, la mujer se apegó a su fe y no recibió el biológico.

Su decisión se basó en que no podía recibir la dosis contra el COVID-19 por el papel de las células madre en el desarrollo de las vacunas. “Como cristiana, no puedo apoyar nada que tenga que ver con el aborto de bebés y para mí la santidad de la vida es inestimable”, dijo.

De acuerdo con el reporte, la mujer padece una enfermedad renal en fase cinco que la pone en riesgo si no se realiza un trasplante de riñón.

leer más Madre de dos niños muere de cáncer de intestino; le negaron una cita con su médico

¿Por qué negaron el trasplante a la mujer?

Luego de que se diera a conocer el caso, el portavoz del sistema de atención médica UCHealth, Dan Weaver, explicó que quienes reciban un trasplante deben estar vacunados contra el nuevo coronavirus ya que corren un riesgo "considerable" de contraer la enfermedad.

“Los estudios han revelado que los pacientes de trasplante que contraen el COVID-19 podrían tener una tasa de mortalidad del 20 por ciento o superior” dijo.

Por separado, la Asociación Americana de Hospitales (AHA, por sus siglas en inglés) dijo a la agencia que muchos programas de trasplantes insisten en que los pacientes se vacunen contra el SARS-CoV-2 por el estado debilitado de su sistema inmunológico.

Asimismo, precisó que los receptores de trasplantes de órganos tienen mayor riesgo de contagiarse porque toman medicamentos para suprimir su sistema y evitar que el cuerpo rechace el nuevo órgano.

“Además, si los pacientes se esperan a recibir la vacuna hasta después de la operación, es improbable que su sistema inmunitario pueda generar la reacción de anticuerpos deseada, ya que están tomando medicamentos contra el rechazo”, dijo Nancy Foster, vicepresidente de la AHA para la política de calidad y seguridad del paciente.

ANR