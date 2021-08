Nueva York alista reapertura de escuelas pese a contagios por Delta

La ciudad de Nueva York se prepara para el reinicio de clases en septiembre, no obstante los contagios por la variante Delta del COVID-19 que siguen en aumento.

Sin embargo, el periódico The New York Times señaló que el alcalde de esa urbe, Bill de Blasio, no ha informado hasta el momento ningún cambio en su plan inicial para la reapertura de las escuelas.

De concretarse el retorno a las aulas, todo estudiante y profesor deberán portar mascarilla; además, a los profesores se les exigirá presentar prueba de vacunación o realizarse pruebas periódicas.

Inclusive se podría solicitar un mandato de vacunación para los maestros antes del primer día de clases.

Cabe decir que apenas este 7 de agosto la populosa urbe reportó su mayor número de contagios por COVID-19 desde abril pasado, con 2 mil 96 casos.

Poco más de la mitad de profesores, vacunados

A un mes del regreso a clases en la ciudad de Nueva York, trasciende que el 60 por ciento del profesorado está vacunado. Sin embargo, si se toma en cuenta que algunos se inmunizaron fuera de la ciudad, entonces la cifra podría rondar el 70 u 80 por ciento.

La mitad de los mayores de 12 años también han sido vacunados ya en la ciudad, aunque no se prevé que se requiera una prueba de vacunación para ellos.

The New York Times indicó que los padres de familia y el sindicato de maestros apoyan los planes para reabrir las escuelas en lo general, aunque no está claro qué medidas de control se aplicarán.

LRL