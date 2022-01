Ómicron divide a Europa entre control y olvido de restricciones

Con desalentadores pronósticos por la variante Ómicron, países de Europa toman rutas diferentes ante la pandemia con nuevos controles sanitarios, lo que ha provocado más protestas en la región, mientras otros se olvidan de las restricciones.

Gobiernos como Austria y Francia aprietan el cerco contra los no vacunados al implementar normas que impulsen la inoculación anti-Covid al ubicarse en los lugares 11 y 10 en el continente, respectivamente, con un avance de 73.52 y 75.01 por ciento en la aplicación de dosis, según Our World in Data.

Aunque se ubican por encima del promedio regional (62 por ciento) aún están lejos de Portugal que está a menos de 10 por ciento de alcanzar la meta, mientras en la región siguen los repuntes de infecciones y hospitalizaciones.

El canciller austriaco Karl Nehammer confirmó que son la primera nación en la región en donde la inmunización será obligatoria para todos los mayores de 18 años y quienes incumplan esta norma prevista para evitar nuevos confinamientos y actuar ante “la naturaleza cambiante del virus” serán multados.

Antes de aplicar las sanciones, se dará un plazo de un mes para acudir por sus dosis y completar el esquema y a partir de marzo entrarán en vigor las multas por hasta tres mil 600 euros, tras citas de revisión de estatus Covid. El líder admitió que hubo enmiendas a la norma, pues quedaron exentos los adolescentes de entre 14 y 17 años y quienes no puedan ser inmunizados por salud.

. Gráfico: La Razón de México

A una escala menor, pero enfocado en la inmunización, Francia le cerró el paso a quienes no cuenten con sus dosis a restaurantes, teatros y estadios para enfrentar “a la altura” la crisis por la que suman hasta 300 mil positivos al día, y tal como advirtió el presidente galo, Emmanuel Macron, de “fastidiarlos hasta el final”, el parlamento aprobó por 215 votos el Pase Vacunal para prohibir el ingreso de este sector a espacios culturales o de ocio como museos, cines, centros comerciales y bares y hasta trenes, pues se calcula que en el país hay hasta cinco millones de ciudadanos sin el actual pasaporte Covid por la falta de biológicos.

Y eleva las sanciones contra quienes presenten un certificado falso para entrar a estos sitios, pues quien sea sorprendido con documentos apócrifos será acreedor a una multa de 75 mil euros o cinco años de prisión, eso mientras otras naciones fuera del continente también endurecen medidas como China, que mantiene a millones de ciudadanos confinados y detectó el primer caso Ómicron en su capital, Beijing, donde en menos de un mes recibirá a millones de atletas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

En contraste, Dinamarca y Gran Bretaña alistan un alto a las medidas severas para contener el virus guiados por lo que consideran mejores condiciones para retomar actividades sociales.

A sólo unos días de confirmar que van por la cuarta dosis, el gobierno danés anticipó que a finales de mes reabran cines, teatros, museos y zoológicos, pero con aforos reducidos, afirmando que es una acción respaldada por “expertos nacionales e internacionales”, pese a la transmisibilidad de la variante. Al momento, esta nación es una de las mejor posicionadas en inmunización con 80.46 por ciento de población con sus dosis y va a la baja en casos luego de tener 30 mil diarios.

En este mismo panorama está Gran Bretaña en donde estiman eliminar este mismo mes varias restricciones, pues el próximo 26 de enero evaluarán si continúan las medidas tomadas por Ómicron, que los llevó a su peor pico en dos años con 194 mil contagios.

Y es que tras la llegada de esa variante la región apunta a una desescalada, pues en la última semana su incidencia cayó 50 por ciento al pasar de 142 mil infecciones a 70 mil 924, según la Agencia de Seguridad Sanitaria (HSA), mientras suma 70 por ciento de población totalmente inoculada, lo que califican como una “señal alentadora” de que van de salida de esta amenaza, como en Sudáfrica, donde surgió el linaje que domina en el mundo.

Covax reparte mil millones. La estrategia de respaldo a naciones de bajos recursos alcanzó una nueva marca con otro paquete para sumar mil millones de vacunas entregadas para erradicar la pandemia de Covid.

De acuerdo con los creadores de este proyecto suman 144 regiones beneficiadas; sin embargo, es una cifra que muestra que la lucha no ha terminado, pues mientras decenas de países aplican refuerzos que tenían por el acaparamiento, ello ha provocado que más de 40 no hayan rebasado ni el 10 por ciento de población con al menos una dosis.

Y es que funcionarios recordaron que las regiones afectadas por bajo acceso a biológicos impide elevar sus tasas de protección, pues ese porcentaje no contempla aún a personas de riesgo, como personal sanitario y adultos mayores.